ICA EN MANOS DE VANDALOS

Enemigos de la agroexportacion causan destrozos y atentan contra trabajadores en Ica. Invadieron fundos y empresas paralizan actividades.

“En Santiago, dos empresas invadidas por vándalos, queman casetas de vigilancia e ingresan a los fundos para amenazar a trabajadores unirse a las protestas contra el Gobierno, pero los trabajadores no quieren porque el problema que hay actualmente no tiene que ver con las condiciones laborales, es un tema político. Además, en Villacurí han invadido tres fundos: El Fraile, Natalia y Agro Victoria”.

Es claro que la presidenta Boluarte no debe dialogar con violentistas, más aún cuando no hay interlocutores, no dan la cara. Sólo queda aplicar Art.137 Constitucion y ordene que FFAA asuman el control del orden interno en Puno, Cusco, Arequipa, Ica y Lima. En vez de usar como carne de cañón a la PNP. No se necesita llegar a estado de sitio. El Estado de emergencia lo permite. No debe ceder; lo que quiere la izquierda radical es crear temor en la población.

«Hoy son trece policías heridos durante los enfrentamientos en la Panamericana Sur.

Un grupo de ciudadanos del distrito Salas Guadalupe salió para apoyar a la Policía y dispersar a los manifestantes, quienes lanzaron piedras».

Una vez más, la presidenta Dina Boluarte pide tregua nacional. Señala que el gobierno quiere la paz y la unidad. Aseguró que su deber es “velar por la vida de los 33 millones de peruanos. La PNP actuarán dentro del protocolo, la ley y constitución que los ampara”. La violencia no puede generar espacios donde se pueda poner en riesgo la vida y la tranquilidad de millones de peruanos”.

Podemos estar tranquilos con la tregua que pide Boluarte, cuando las tácticas de los violentistas que asolan al país, recuerdan los sangrientos «paros armados» que llamaba Sendero Luminoso allá por los aciagos años ochenta y noventa, que hoy muchas guaripoleras culpan de la asonada a Boluarte, olvidando esos actos luctuosos. Que son copia de las acciones acometidas por el grupo terrorista que hacían ese tipo de similares convocatorias?

La violencia no es una protesta social:

1. El atentado con explosivos y el incendio de siete comisarías en el sur del país (en una de ellas los policías tuvieron que ser rescatados en un helicóptero para no morir calcinados),

2. Los ataques e incendios a las sedes públicas, empresas privadas, el bloqueo de 150 carreteras, los fallidos asaltos a los aeropuertos de Juliaca, Arequipa y Cusco,

3. El incendio del edificio Marcionelli en el mismísimo centro de Lima, no son protestas, como las llaman algunos coleguitas y politiqueros de izquierda que apoyaron al golpista Pedro Castillo. ¡Son actos terroristas!

4. La policía es usada como carne de cañón, para ellos no existe proporcionalidad. Pero la prensa también le mete palo. Ocultan que un policía fue tomado de rehén, golpeado y quemado vivo, además hay 500 policías heridos y contusos.

5. La toma de la UNMSM y la UNI en estas violentas protestas, demuestran que tienen organización, capacidad logística y financiera.

6. Tal como está sucede a los violentistas no les interesa una salida democrática, sólo quieren la renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y adelanto de elecciones, Asamblea Constituyente, con los mismo partidos, Reniec y JNE. No tienen soluciones o planes a favor de la población. Infunden miedo y preparan el terreno para una gran asonada insurreccional y tomar el poder.

7. Capturar a todos sus compinches uno por uno, incluso a congresistas comunistas que salen en todos los medios a justificar a estos terrucos.

«Expulsar a los embajadores de Colombia, Chile, Bolivia, por las fuertes expresiones de sus presidentes contra la Jefa de Estado peruano, Dina Boluarte». No perdemos nada.

Ya es hora que las FFAA salgan a las calles, asuman el control y den seguridad al país.