HUMOR en la PUBLICIDAD Ejemplos> 5 Anuncios de RISA =)

Humor en la Publicidad ejemplos – El uso del humor en el marketing es una estrategia probada para que las marcas se aseguren de que su campaña tenga un impacto y permanezca memorable para el público. Aprovechar lo que hace reír a los consumidores puede crear una relación más significativa entre una marca y su público objetivo.

Aquí miramos y destacamos las campañas que han aprovechado con éxito el humor para crear una impresión duradera en el público, este portal es un ejemplo, así como alguna publicidad que llenaron de sonrisas a sus consumidores y seguidores.

En 2012, como parte de un esfuerzo para reducir el número de accidentes que se estaban produciendo en su red ferroviaria, Metro Trains Melbourne lanzó este video de campaña altamente memorable y eficaz.

La campaña de dibujos animados presenta una canción extremadamente pegadiza y optimista y recorre todas las formas estúpidas en que una persona podría morir, lo que la convierte en un éxito viral.

Este es un ejemplo de una marca que usa el humor de una manera que transmite un mensaje importante; mientras todos nos reímos y disfrutamos de la campaña, seguimos escuchando su llamado general a que las personas estén más seguras cuando están cerca de los trenes.

Después del éxito del anuncio, se creó un juego en una aplicación móvil.

La campaña fue desarrollada por McCann Melbourne.

En un intento por explicar los problemas de neutralidad de Internet, el equipo de bromistas de Burger King decidió educar a sus clientes usando hamburguesas Whopper. Esta campaña es un ejemplo de las campañas humorísticas e irónicas de Burger King.

La idea de neutralidad es simple: los proveedores de conexión a Internet no pueden limitar la velocidad independientemente de quién sea el usuario o cómo use su conexión. No pueden cobrar más a los que se pasan el día viendo vídeos online que a los que solo navegan por los foros, que gastan mucho menos ancho de banda.

Sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. aprobó en diciembre el fin de la neutralidad que había impuesto Barack Obama, dando paso a un sistema en el que los proveedores pueden ralentizar la conexión en función de cuánto pague el cliente o bloquear determinadas webs, creando un ‘dos -velocidad de Internet’. Frente a esto, 22 fiscales generales estadounidenses han demandado al Gobierno federal y a la FCC por ser una medida «arbitraria, caprichosa y abusiva».

Burger King ha llevado este extremo de la neutralidad a la entrega de su famosa Whopper. En el video difundido por la empresa, se le da a elegir al cliente entre pagar 26 dólares por la hamburguesa si quiere recibirla lo antes posible, o esperar mucho más y pagar solo 5 dólares. Todo esto a pesar de tener la comida ya preparada y embolsada, incluso frente a la cara del cliente. Las caras de perplejidad y frustración de los afectados lo dicen todo:

How would you explain the repeal of Net Neutrality? We did it with the Whopper. Watch the video below: pic.twitter.com/9EWjtbenv8

— Burger King (@BurgerKing) January 24, 2018