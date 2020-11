¿Los supermercados están haciendo algo mal? Según ABC, La respuesta es no, todo tiene sentido. Si los huevos refrigerados se almacenaran en los supermercados, el cambio de temperatura que ocurriría al salir del supermercado a su hogar promovería la aparición de una especie de niebla en su superficie y esto puede ser peligroso en términos de seguridad alimentaria. La cáscara del huevo es porosa y, con la humedad generada en su superficie, puede ayudar a transportar microorganismos a ella, lo que puede contaminar los huevos.

EL huevo es una fuente importante de proteína, además de contener una gran cantidad de micronutrientes (vitaminas, minerales). A pesar de que son habituales en nuestras cocinas, a menudo no sabemos cómo almacenarlas.

