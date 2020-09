El hecho de que Huawei no tuviera acceso a los servicios y aplicaciones de Google obligó a la empresa china a encontrar soluciones alternativas para satisfacer a los usuarios de sus teléfonos inteligentes. Petal Search fue una de las soluciones, ayudando a encontrar APK oficiales de aplicaciones de Android en Internet para eludir Play Store. Sin embargo, parece que Petal Search podría evolucionar de una manera que no se esperaba.

By