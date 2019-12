A finales de año, es hora de que hablemos de la próxima gamma Huawei P40. Después de algunas informaciones sobre el modelo de vanguardia, es hora de conocer el diseño de su variante Lite.

Según leaker @RODENT950, Huawei P40 Lite no será más que Huawei Nova 6 con un nombre diferente. Esto significa que tendremos el mismo diseño y las mismas especificaciones.

De hecho, tenemos una pantalla con un pequeño agujero a la izquierda para alojar la cámara frontal del smartphone. En la parte trasera, encontramos un módulo cuadrado que alojará cuatro sensores fotográficos.

La calidad de los materiales utilizados tampoco decepcionará. Vemos una cola de espejo que podría ser un indicador del uso del vidrio. Las generaciones anteriores optaron por este material y no creo que Huawei cambie este año.

Especificaciones del Huawei P40 Lite

Pantalla de 6,4 ” pulgadas con resolución Full HD+ y un pequeño punch hole en la esquina superior izquierda

Procesador Kirin 810, apoyado por el procesador gráfico Mali-G52 MP6

8GB de memoria RAM

128GB de memoria interna, expansible mediante tarjeta Huawei NM hasta 256GB

Cuatro cámaras traseras: 48MP (Sony IMX586) + 8MP (ultra wide) + 2MP (macro) + 2MP (profundidad)

Cámara frontal de 16 megapíxeles

Lector de huellas digitales lateral

Batería de 4,200 mAh con soporte para carga rápida a 40W

Android 10, EMUI 10

¿Llegará el Huawei P40 Lite a Europa?

Tal como está hoy el panorama de Huawei, diría que éste será el primer “Lite” que China no lanzará en Europa. Esto se debe a las sanciones impuestas a Huawei por Donald Trump y que le impiden utilizar los servicios de Google.

Mientras que esto no parece ser un gran problema en China, lo contrario ocurre en Europa. Un smartphone sin esos servicios en el viejo continente se convierte en una compra desaconsejada. A menos que no uses ninguno de esos servicios, lo cual me parece altamente improbable.