Tras la prohibición de las empresas estadounidenses de hacer negocios con Huawei, Google eliminó Mate 20 Pro de su programa beta de Android Q. esto significa que los propietarios de la mejor tecnología no saborearán la próxima versión del sistema operativo de Google.

La verdad es que Google y otras empresas tienen 90 días para ejecutar estas órdenes, es decir, hasta mediados de agosto. Sin embargo, la nueva versión de Android no se lanzará hasta septiembre o octubre, lo que elimina Mate 20 Pro de la ecuación.

Esta orden afectará a otros teléfonos móviles recientes de la marca, como los P30, P30 Pro y el recién lanzado P30 Lite. Esta decisión todavía puede ser revocada y algunos dicen que es una estrategia de mercado por parte de los Estados Unidos, pero si avanza, este es el futuro de Huawei.

Sabemos que Huawei tiene un ‘plan B’ en forma de un sistema operativo alternativo al Android. Los rumores indican que se llamará HongMeng OS, aunque probablemente sea un Nombre interno con la versión final con una nomenclatura más atractiva.

Durante una conferencia de prensa, el CEO de la operadora inglesa EE anunció que los planes para lanzar la versión 5G de Mate 20 X estarán en espera debido a los recientes acontecimientos.

Según el director ejecutivo, EE esperará hasta tener información que pueda transmitir más confianza en los equipos de la marca. Las declaraciones de la conferencia fueron publicadas en Twitter.

This is what @MarcAllera, CEO of BT consumer brands (EE, BT and Plusnet) said about @Huawei devices in the light of the recent news about the Chinese brand "we will wait for more information" #5GEE pic.twitter.com/wqYNrVxVVH

