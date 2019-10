Lanzado el mes pasado, Mate 30, nuevo smartphone de la gigante China Huawei, no tiene aplicaciones YouTube, Google Maps y Gmail. Si no fuera suficiente, tampoco está presente la tienda de aplicaciones de Google, que es la forma en que los usuarios de fuera de China pueden instalar aplicaciones en dispositivos Android. Esto se debe a la crisis entre el fabricante y el Gobierno de los Estados Unidos.

Buscando una solución, Huawei ha desarrollado nuevas aplicaciones para reemplazar la necesidad de involucrarse con la gigante americana. Es decir, para instalar las aplicaciones, los usuarios deben recurrir a la propia tienda de apps de la empresa, llamada Huawei App Gallery. Aunque la empresa deja claro que hay una posibilidad de cargar aplicaciones de Google en el dispositivo, no sería fácil ni práctico. Y para empeorar las cosas, las apps de Google podrían no funcionar tan bien como sería si no hubiera una restricción. La noticia no se presentó hasta después de unos 90 minutos del evento que tuvo lugar en Munich, Alemania, el pasado 19 de septiembre.

Huawei posee actualmente la segunda marca de smartphones más vendida en el mundo, quedando solo detrás de Samsung. La guerra entre las potencias mundiales Estados Unidos y China ha hecho que el jefe de dispositivos de consumo de Huawei, Richard Yu, anunciara que ” debido a la prohibición en los Estados Unidos, Mate 30 no puede preinstalar el núcleo del GMS (Google Mobile Services), obligándonos a utilizar el núcleo HMS (Huawei Mobile Services).

¿Las noticias superan los inconvenientes?

Según Yu, los nuevos smartphones serán capaces de reducir el contenido un 50% más rápido que Galaxy Note 10+ 5G, y 25 veces más rápido que los dispositivos que usan 4G. esto se debe a que la apuesta es la segunda generación de Internet 5G, lo que permitirá al usuario un consumo de datos mucho más eficiente, permitiendo que incluso los juegos de apuestas pesados, se conviertan en fluidos y proporcionen una experiencia real en tiempo real.

Además, el modelo pro de Mate 30 incluye cuatro cámaras, una más que la última versión Pro del iPhone anunciada recientemente por Apple. Entre otras características, Mate 30 posee una cámara de 40 megapíxeles (MP) con sensores tecnológicos, una cámara de 8 MP con zoom óptico 3x, una cámara de cine de 40 MP dedicada a vídeos y la última cámara con detección de profundidad 3D capaz de proporcionar datos que pueden utilizarse para aplicar un efecto de desfoque más realista a fotos y vídeos.