Huawei Fundador Dice Que “la Protesta” si China tome represalias en Contra de Apple en estados UNIDOS Prohibición del Comercio

a principios de este mes, el Triunfo de la administración añadido Huawei a un comercio de la lista negra sobre las preocupaciones de seguridad nacional, de manera efectiva, que prohíbe que las compañías ESTADOUNIDENSES hacer negocios con los Chinos smartphone y el gigante de las telecomunicaciones.





Como el de estados UNIDOS-China de comercio de la guerra no para de crecer, se ha sugerido que China podría tomar represalias para el Huawei prohibición mediante la aplicación de una prohibición similar en una gran empresa Americana como Apple. Sin embargo, incluso Huawei propio fundador Ren Zhengfei, admitió que se opondría a tal movimiento, ofreciendo la alabanza para el iPhone maker.

Hablando a través de un traductor, Ren le dijo Bloomberg que Apple es el “líder del mundo de la empresa” y su “maestro”:

Eso no va a ocurrir, lo primero de todo. Y en segundo lugar, si eso sucede, yo voy a ser el primero en protestar. Apple es la empresa líder mundial. Si no era de Apple, no habría de internet móvil. Si no había Apple para ayudar a que nos muestran el mundo, no veríamos la belleza de este mundo. Apple es mi maestro — es avanzar en frente de nosotros. Como estudiante, ¿por qué me opongo a mi maestro? Yo nunca haría eso.