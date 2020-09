Como si la turística región Huánuco fuera un centro de desechos,la conocida compañía minera Antamina entregó en calidad de donación más de un millar de mascarillas en malas condiciones al centro de salud del distrito de Llata, poniendo en peligro al personal médico de ese lugar, porque no son como exige la ONS asea N95.

Las mascarillas que no reúnen las condiciones exigidas por la Organización Mundial de Salud(OMS) ,fueron entregadas el pasado 9 de mayo, por representantes de ese conocido centro minero, no son utilizadas por el personal médico, para no verse expuestos ante el mortal virus. Mientras combaten contra esta pandemia, según informaron al congresista de Huánuco Wily Bajonero,durante el recorrido que realizó por la zona, en su semana de representación.

Los representantes de dicha compañía minera entregaron 1200 mascarillas,95,400 mandilones y otros implementos supuestamente para combatir el covid19,por un valor de más de 42 mil soles, a través del RUC 20330262428 y guía de remisión 009 N°0086271.Los mismos que fueron recepcionados de buen agrado, sin pensar que esos implementos les iban a poner en peligro su salud, en el combate contra este mortal virus.

La desazón, entre los médicos y personal médico se profundiza,cuando las autoridades que recepcionaron dicha donación,les exigen dar uso a dichas mascarillas diciéndoles, “a caballo regalado no se le mira los dientes”,esto indigno al personal medico en general y decidieron no usar para no poner en peligro sus vidas, hecho que fue dado a conocer al congresista Bajonero,en su visita al lugar.

La empresa minera Antamina cuando le hicimos conocer sobre la denuncia realizada por el congresista Wilmer Bajonero Oliva solo enviaron una comunicación donde manifiestan su desconcierto por lo ocurrido y que van ha investigar al proveedor que envió las mascarillas y otros utensilios de seguridad sanitaria de pésima calidad.

Bajonero Oliva, refiriéndose a Antamina dijo:“si vas hacer una donación hazlo pensando en preservar la vida de un ser humano …”, los peruanos merecemos respeto “si vas a regalar hazlo de buena calidad”, no porque sean personas humildes les vas a regalar de baja calidad” o no tengan derecho de usar mascarillas N95”.