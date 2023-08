HOY PLANTÓN CONTRA LISTA UNICA EN LA FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERU  

9 Vistas

HOY A LAS 12M LOS FEDERADOS SE DARÁN CITA EN EL FRONTIS DE LA FPP EXIGIENDO NUEVO PROCESO ELECTORAL CON NUEVAS AUTORIDADES.

La manera irregular y escandalosa como se está llevando a cabo el proceso electoral en la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, ha llevado a la Presidencia del Centro Federado de Periodistas de Lima a convocar a un PLANTÓN DE PROTESTA para demandar la suspensión de los comisios convocados para el 10 de setiembre, toda vez que la imposición de la LISTA UNICA impide la libre elección y renovación de nuestras dirigencias, hecho que afecta a muchos centros federados a nivel nacional provocando la más grave crisis institucional de nuestra historia.

Las politicas electorales que impiden la renovación de nuestras dirigencias, vienen creando grietas de abuso y malestar cuando se impide, como en Lima, la postulacion a toda costa, de la lista que encabeza Jesús Jimenez Laban para apadrinar otra, pese a haber subsanado a tiempo las observaciones del Comité Electoral de Lima (como le consta a Carlos Olivares, presidente del COELNA).

La Presidencia del CFPL tiene la firme convicción que una oportuna suspensión de las elecciones con nuevas autoridades y reglamentos, permitirá a nuestra institución alejar de sí el fantasma de la corrupción, mal que de manera creciente viene afectando la marcha del país y en nuestro caso llamándonos al avismo de la corrosión de la naturaleza democrática con la que fue creada en 1950.

NUEVOS ESTATUTOS

Por un mejor futuro de la salud institucional de la FPP, invoco a las bases de todo el país a iniciar un cambio profundo y revisión de nuestras estructuras estatutarias, causantes de la injusta marginacion y atropello de nuestro derecho inaloenable a hacer de las elecciones una verdadera fiesta democratica y dotar a la FPP de una herramienta estatutaria que aleje para siempre la emboscada de la lista única, amiga de la reelección y perpetuación que nos pueden conducir a una perniciosa corrupción.

!Viva la Gloriosa Federación de Periodistas del Perú!

!Nuevos estatutos para una sana renovación dirigencial!

Juan Cristóbal Suárez

Presidente

NOTA: nos llegan ptonunciamientos de todas las bases de provincias:

COMUNICADO ASAMBLEA DE FEDERADOS CFP-CHIMBOTE.

La asamblea de los integrantes del Centro Federado de periodistas de Chimbote, realizada el sábado 26 de agosto en nuestra sede institucional, concluyó con los siguientes acuerdos:

1.- DESCONOCER al Comité Electoral que integraron el c. Hugo Tafur Julca, como Presidente, y el c. Miguel Ángel Ventura Chancafe, como Vicepresidente, por las graves irregularidades cometidas durante su breve gestión, que detallamos:

a.- No convocar al c. Aladino Álvarez Portal, secretario de dicho Comité para que desarrolle sus funciones.

b.- No haber entregado y/o difundido el reglamento electoral entre los federados, induciendo a error a una lista que inscribió a los c. Nolberto Cabrera Cóndor y c. Jesús Gamarra Regalado, sin registrar su firma y huella, requisitos exigidos por la norma señalada.

c.- Aceptar la inscripción de la lista en referencia sin haberla observado de oficio dejando entrever un claro favoritismo hacia la misma y viciando todo el proceso electoral.

d.- Violentar su propio cronograma electoral aprobado y difundido por su presidente cerrando abruptamente la inscripción y participación de otras listas, cuando estaba aún vigente la fecha de cierre de la misma.

e.- Haber cerrado y abandonado la atención en la sede institucional anunciando, sin cumplir, hacerlo vía telefónica.

2.- La asamblea aprobó la renuncia del c. Aladino Álvarez Portal, al cargo de Secretario de dicho Comité.

3.- Convocar a un nuevo proceso electoral con el siguiente cronograma:

Domingo 3 de Setiembre

Elección del nuevo Comité Electoral.

Lunes 4 y martes 5 de Setiembre

Inscripción de listas participantes.

Miércoles 6 de Setiembre

Tachas de listas y/o candidatos

Jueves 7 de setiembre

Publicación de listas y/o candidatos participantes.

Domingo 10 Setiembre

Elección del nuevo Consejo Directivo del CFPCH Periodo 2023 – 2026

3.- Los periodistas declaramos y ratificamos la autonomía plena de nuestro Centro Federado de Chimbote y de su Comité Electoral, en el marco del Estatuto de la FPP.

4.- Elevar los acuerdos al Comité Ejecutivo de la FPP y al COELNA (Comité Electoral Nacional).

Los asambleístas acuerdan reactivar y fortalecer nuestro glorioso Centro Federado de Periodistas de Chimbote.

Chimbote, 26 de Agosto del 2023.