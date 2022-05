Hondo pesar causó fallecimiento de ex rector sanmarquino Pedro Cotillo Zegarra

MASTER VS MBA>> Cuál es Mejor PARA Ti> DESCÚBRELO!

Hondo pesar ha causado en la comunidad estudiantil, trabajadores y docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el fallecimiento del ex rector de esa casa de estudios, Dr. Pedro Atilio Cotillo Zegarra. Sus restos están siendo velados en la Casona de San Marcos.

By