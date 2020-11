Con la recepción de tal fortuna, Josua ya reveló que usaría el dinero para construir una iglesia en la comunidad donde vive en Kolang, en la provincia de Sumatra del Norte. A The Sun, Josua admitió: “también siempre quise tener una hija y espero que esto sea una señal de que tengo la suerte de seguir teniendo una”.

El hecho de que un meteorito golpee una casa no es exactamente una buena noticia. Sin embargo, en este caso fue diferente y el propietario se hizo millonario después de lo sucedido.

