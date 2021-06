Up Next

El otro detenido, amigo del agresor, identificado como Arthur C., también de 28 años y que filmó el ataque a Macron, será juzgado más tarde, en 2022, por posesión ilegal de armas.

Según The Guardian, el hombre ha sido sentenciado a una sentencia de cuatro meses de prisión y una sentencia adicional suspendida de 14 meses. Damien también tiene prohibido ocupar cargos públicos durante tres años y poseer armas durante cinco años.

Tras el asalto, dos personas fueron detenidas, incluido el agresor, un hombre de 28 años. El agresor, identificado como Damien T., vive en Saint-Vallier (localidad de la zona de Drôme) y es descrito por amigos y vecinos como un aficionado a la historia medieval, apolítico y no violento.

By