Esta mañana, un hombre tomó como rehenes a 20 pasajeros de un autobús en la ciudad de Lutsk, Ucrania.

El sospechoso afirma estar en posesión de explosivos y otras armas.

Aún no se conocen sus motivaciones para el secuestro.

La policía ya ha bloqueado el acceso al centro de la ciudad y los testigos en Twitter dicen haber oído disparos.

#BREAKING : In the #Ukrainian city of #Lutsk, an unknown person took hostage and threatens to blow up a bus. According to reports there are 20 people in the bus and the bus is parked in the city's center. The territory is surrounded by special forces.

