Todas las formas de sexo no consentido, con o sin coerción o violencia, serán legalmente consideradas como “violación” y castigadas como “delito grave” por la legislación holandesa, según un proyecto de ley anunciado hoy por el Gobierno de los Países Bajos.

En una carta enviada al Parlamento, el ministro de Justicia, Ferdinand Grapperhaus, explicó que “el comportamiento sexual transgresor es demasiado común” y las consecuencias para la víctima son a menudo “devastadoras y duraderas, por lo que el sexo siempre debe ser voluntario e igualitario, esa es la norma”.

En caso de que no haya consentimiento y la “posición de la otra persona no se tenga en cuenta, esto se clasificará como una violación en la nueva legislación”, anunció el demócrata cristiano Grapperhaus.

El ministro, que inicialmente quería distinguir entre crímenes sexuales con o sin violencia o coacción, enmendó el proyecto de ley después de recibir varias críticas de Diputados, jueces, abogados, representantes sociales e incluso del Partido liberal VVD, del primer ministro Mark Rutte.

Según los liberales, el principal partido en el Parlamento, la mayoría de los autores de violaciones son personas conocidas de la víctima a las que esta tiene miedo de resistir y, sin resistencia, es difícil demostrar que ha habido coerción o violencia contra la víctima y hace que la agresión sexual no califique legalmente como “violación”.

“Esto es especialmente cierto en situaciones en las que la víctima queda bloqueada por el miedo y, por lo tanto, no puede expresarse ni resistir”, reconoció ahora Grapperhaus, que adaptó el proyecto de ley para poder castigar a un agresor que, consciente de que la otra persona no quiere mantener relaciones sexuales, no actúe en consecuencia.

El proyecto, cuya aprobación no debe ser cuestionada en el Congreso, será sometido a una consulta popular ‘en línea’ en diciembre, antes de pasar la votación en el Parlamento y el Senado, para que pueda ser aprobado antes de las elecciones generales de marzo de 2021.

Los cambios en la actual ley sobre la violencia sexual son una de las principales promesas de la actual coalición de gobierno (formada por el VVD, los progresistas del D66, los demócrata-cristianos del CDA y la Unión Cristiana), que llegó al poder en 2017.

Actualmente, la violación es considerada un “delito grave”, punible con pena de prisión hasta 12 años, pero debe comprobarse que hubo penetración, que fue hecha bajo coacción o que fue utilizada violencia.

La nueva legislación, bautizada por la prensa local como” código moral “elimina el criterio de que solo hay violación cuando ocurre con violencia o coacción, aunque continúa considerando estas” circunstancias agravantes ” de la pena.

“Pruebas como hematomas o huellas dactilares en el cuerpo, imágenes de una cámara o mensajes de WhatsApp pueden servir para confirmar la historia de la víctima”, concluyó el ministro.