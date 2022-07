Up Next

Johnson, más conocido como The Rock, compartió un tierno video en su cuenta de Instagram en el que canta con una de sus hijas, la pequeña tía, de tres años.

Los dos amigos están ocupados promocionando su próxima película animada «DC League of Super-Pets», que llega a los cines el viernes.

«Se nota que @KevinHart4Real ha estado esperando el día en que finalmente pueda darme una bofetada sin consecuencias», escribió The Rock. En última instancia, Johnson ganó el desafío, pero no antes de que Hart pudiera abofetearlo dos veces con una tortilla gigante.

Nuevo reto viral de tiktok, Johnson publicó un video en su Instagram de las dos estrellas haciendo un «desafío de tortilla», tortilla de maiz una tendencia de TikTok que involucra a dos personas abofeteándose en la cara con una tortilla mientras intentan no escupir un bocado de agua.

Dwayne Johnson y Kevin Hart, vistos aquí asistiendo al estreno de ‘Jumanji: The Next Level’ en el Reino Unido en Waterloo, Londres, participaron recientemente en un desafío de Internet con resultados hilarantes.

