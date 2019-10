Un médico que fue sufrió un atropello de una combi, que lo dejó parapléjico narró, dramáticamente, cómo fue tratado por médicos y enfermeras, mientras se recuperaba de sus dolencias en un hospital de la seguridad social en la década de los 90.

Se trata del médico Aníbal Del Águila Escobar, de la especialidad de pediatría, que brindó hoy en el auditorio del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, su experiencia post operatoria, con la finalidad de sensibilizar a los médicos y profesionales de la salud, acerca de cómo fue tratado durante su estancia en el hospital Rebablgiatti.

La exposición del médico, ante los profesionales de la salud y de los trabajadores administrativos, fue a invitación de la campaña del Buen Trato que realiza el HNDAC, bajo el lema: “Promoviendo la humanización y el Buen Trato a las personas usuarias de los servicios de salud”, organizada por la Oficina de Gestión de la Calidad, que dirige la Dra. Cecilia Delicia Mena Saavedra.

“Los médicos –dijo—no oían mis súplicas y mis necesidades tenía un tubo que me conectaba al esófago y no comía, sino tomaba líquidos, la técnica (de enfermería) me metía los líquidos y sentía que me moría, hay veces le rogaba a Dios que me recogiera, lloraba desconsoladamente”, dijo recordando aquellos momentos que no se los desea a nadie.

Por eso, hizo un llamado al Buen Trato al paciente, porque muchas veces los pacientes solamente buscan que el médico y las enfermeras los traten bien. “Yo ahora soy pediatra y como ven me desplazo en sillas de ruedas, y muchos de ellos me preguntan cómo trata este u otro médico”, señaló.

La Dra. Mena Saavedra indicó que relanzarán con mayor fuerza una campaña destinada al Buen Trato en el hospital que se hará pública próximamente.