Hildebrandt, EE.UU. prepara desembarco militar y armamentístico sin precedentes en Perú

Ya pues, aquí no hay nada que especular, estos ejercicios navales son acuerdo binacionales con la Marina de los Estados Unidos de América programados desde hace más de 50 años. Y lo digo con conocimiento de causa, como parte de la primera promoción de Infantería de Marina del Perú y he participado en Operaciones de desembarco.

El Ejercicio Multinacional PARTNERSHIP OF THE AMERICAS (POA), el mismo que ha sido renombrado como “UNITAS ANFIBIO”, tiene como objetivo incrementar las capacidades multinacionales combinadas para ejecutar operaciones desde el mar en apoyo a operaciones terrestres, empleando medios de transporte anfibios y aéreos para llevar a cabo misiones de asistencia humanitaria y ayuda ante desastres naturales, además de entrenamiento médico crítico. El Partnership of The America (POA) se ha ejecutado desde el año 2006 en los países de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay; este citado ejercicio representa una valiosa oportunidad para participar en operaciones de ayuda ante catástrofes naturales.