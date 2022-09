Hijo de Gonzalo Alegría desmiente denuncias contra candidato

By

“Perdón por haber mentido», señaló Gonzalo Alegría García, respecto a la denuncia por violencia sexual y otros delitos que había sentado contra el actual candidato a la Municipalidad de Lima por Juntos por el Perú.

El 2 de abril del 2021, el joven había acudido a la Comisaría de Orrantia a acusar a su progenitor de escabrosos hechos en su contra, pero el 8 mayo de ese año se dirigió por Messenger de Facebook a su progenitor, para admitir que había mentido, y que lo había hecho mal asesorado y a instancias de su madre, quien tiene un litigio con el político por una casa.

“Me dijo que tú la habías denunciado por falsificación de documentos hace un mes, y que si yo declaraba en contra de ti todo se podía acabar y que me daría mi anticipo de herencia de la casa de Pozuelo”, escribe en la red social, y las copias notariales han sido compartidas por el de Juntos por el Perú.

“Perdón por haber mentido con que tú me dijiste que me las arreglara solo con mi operación, pero mi madre me dijo que debía decir todo en contra de vosotros”, sigue el relato, con lo cual se desmiente toda la campaña contra el aspirante a la alcaldía capitalina.

“Recién cuando vi que había llegado a los jueces, me di cuenta del daño que te había hecho al haberle hecho caso a Mabel y denunciarte falsamente. Nunca quise hacerte eso tan grave. Tuve que fingir todo para apoyar a mi madre (…) No pude verte a los ojos por vergüenza y por mucho tiempo no lo podré hacer. Pero aún así papá quiero que sepas que te quiero», son los otros hechos que cuenta Gonzalo hijo.

“Mi madre, bueno papá, sabes que siempre va a mentir para ganarte la casa. Sabes que ella es así y está dispuesta a todo con tal de humillarte”, se indica en otro momento, y al final se admite que el supuesto agraviado no soportaba la exigencia académica, sino que su vocación laboral era otra.

“Yo me sentí muy presionado en la UPC, los cursos eran muy difíciles y yo quiero una vida tranquila. No quiero esforzarme mucho estudiando, menos con el doble grado con la Universidad de Arizona que me pagaste (…) Solo te puedo decir que ella va a hacer que yo y amigas de ella declaremos falsamente contra ti, así que te voy avisando papá para que estés preparado”, finaliza.

El joven y las empleadas que en su momento demandaron a Alegría Varona fueron asesorados en su momento por Brenda Álvarez, quien es una abogada cuestionada por varios colegas suyos, quienes la consideran una «activista de género» antes que profesional del Derecho. En varias ocasiones, ha usado sus redes sociales para acusar de haber cometido violencia de género a personajes públicos, funcionarios y políticos, sin que estos tengan sentencia firme.