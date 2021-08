Hijo de BIDEN atrapado teniendo sexo loco con Prostitutas!!!

El hijo de Biden, quien ya ha admitido tener una adicción al crack, está envuelto en una nueva controversia. Hunter Biden aparece ahora en un video con una prostituta, fechado en enero de 2019, diciendo que su computadora portátil fue robada por traficantes rusos para chantajear.

Las imágenes publicadas, por el ‘Daily Mail’, habrán sido grabadas por él mismo, casi dos años antes de las elecciones de su padre. Cuando Joe Biden se postulaba para presidente de los Estados Unidos, salieron a la luz varias historias controvertidas sobre Hunter, incluidos otros videos de sexo.

Si las declaraciones de Hunter en este nuevo video son ciertas, esto significa que el abogado perdió tres computadoras portátiles con imágenes dañinas: una en Las Vegas, donde casi tuvo una sobredosis en una piscina; una supuestamente incautada por agentes federales; y, finalmente, otra en Delaware, de donde supuestamente provenía la grabación que llegó al ‘Daily Mail’.

En estas nuevas imágenes, Hunter habla de dos videos de sexo, declarando a la puta: “tienen videos de mí haciendo esto […] They have videos of me having crazy sex, po%%&”(en inglés). El video tiene una duración de 3 minutos y 40 segundos. “¿Puede chantajearte?”interrogó a la mujer. “Sí, de alguna manera, sí”, respondió el hijo del presidente de los Estados Unidos.

#DailyMail: 'Russians have videos of me doing crazy f***ing sex!' #HunterBiden is seen in unearthed footage telling a prostitute that Russian drug dealers stole ANOTHER of his laptops for blackmail while he was close to overdosing in a Vegas hotel room.https://t.co/QlUh5DxZln

— Trish Regan (@trish_regan) August 11, 2021