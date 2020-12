Las dos hijas del ex jugador responderán ante los tribunales por sospechas de fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos agravada.

Dalma, De 33 años, y Gianinna Maradona, de 31, están siendo acusadas de cometer los delitos de “fraude, lavado de dinero y/o evasión agravada”. La denuncia partió de Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y Cambio Climático de Argentina y tiene como base informaciones reveladas por el periodista Luis Ventura en el programa ‘Fantino a la tarde’.

“Se menciona que habría al menos dos inmuebles en nombre de las hijas de Maradona (Dalma y Gianinna Maradona) cuyo origen del dinero es Desconocido”, dice el denunciante, citado por el periódico ‘Clarín’, adelantando que las casas en cuestión están valoradas en más de un millón de euros.

La denuncia-crimen refiere además que se demuestre la supuesta participación como cómplice de los crímenes denunciados a la ex esposa de Maradona y madre de Dalma y Gianinna, Claudia Villafañe.

Murió solo

‘El Pibe’ murió el pasado 25 de noviembre, a los 60 años, en una casa alquilada por sus hijas en Buenos Aires, Argentina. Debido a su mal estado de salud, ya que había sido operado al cerebro, Maradona no podía subir escaleras, por lo que estaba limitado a la planta baja, donde se colocó un baño portátil. Las malas condiciones en las que se encontró llevaron a muchas personas a señalar con el dedo a la familia del antiguo as.

Recientemente, al compartir una foto con su padre, Gianinna fue objeto de comentarios poco amables. Una seguidora escribió: “de poco sirve ahora, murió solo”. La hija de ‘El Pibe’ no dudó en responder: “sí, es verdad. Yo a los 31 años ya no me acostaba con él”.

Mientras tanto, el abogado de Verónica Ojeda, ex esposa de Maradona y madre de su hijo menor, Dieguito, acusa a Dalma y Gianinna de hacer una” jugada maestra ” para quedarse con la herencia del ex jugador. A esta guerra se unen los hijos Jana, Diego Jr. y Magalí Gil, de 25 años que puede ser la sexta heredera de El Pibe. El tribunal detuvo la cremación de Maradona para hacer pruebas de ADN.