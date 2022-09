Hígado graso. Señales que deberían empezar a preocuparte

Hay muchos problemas que pueden afectar el buen funcionamiento del hígado y el páncreas, esenciales para la digestión, la absorción de nutrientes y el tratamiento de toxinas. Por eso es necesario saber cuándo no está bien.

Es necesario prestar especial atención ya que en la mayoría de los casos la esteatosis hepática no presenta síntomas. «Eso es lo que hace que la enfermedad sea más peligrosa», explica el médico John Angstadt.

