‘Hey Beeb’ de la BBC en Desarrollo Asistente de Voz para el iPlayer de la Aplicación y del sitio Web

La BBC continúa con su expansión en nuevas áreas cuando ya está en una dudosa financiación de medio ambiente. Estoy seguro de que los más de 75s que pronto tendrá que empezar a pagar la cuota de licencia no va a ser feliz en el presente.

La BBC se supone para proporcionar un servicio que de otra forma no podrían existir, no para competir con las empresas comerciales. La BBC no tiene ninguna razón válida para existir más allá de la prestación de emisiones (o servicios relacionados) que no pasaría si no existieran. Esta no cumple con eso.