Herpes: Síntomas, Diagnóstico, Tratamiento y Prevención

La infección causada por el virus del herpes simple causa la aparición recurrente de ampollas pequeñas, dolorosas y llenas de líquido en la piel, la boca, los labios (herpes labial), los ojos o los genitales.

El herpes simple es uno de varios tipos de herpesvirus. Hay dos tipos de virus del herpes simple (herpes simplex virus HSV):

Esta distinción no es absoluta: a veces las infecciones genitales son causadas por el VHS-1. La infección también puede ocurrir en otras partes del cuerpo, como el cerebro (una enfermedad grave) o el tracto gastrointestinal. Puede haber una infección muy extendida en recién nacidos o en personas con sistemas inmunitarios debilitados, especialmente aquellos que tienen infección por VIH.

El VHS es muy contagioso y se puede transmitir a través del contacto directo con ulceraciones y, a veces, a través del contacto con la boca (área oral) o los genitales de las personas con infección por VHS, incluso cuando no se puede ver ulceración.

Después de la primera infección (primaria), el VHS, de la misma manera que otros herpesvirus, permanece inactivo (latente o latente) en el cuerpo de por vida. Una infección latente puede no volver a causar síntomas o puede reactivarse periódicamente y causar síntomas.

La infección primaria por el VHS produce una erupción de pequeñas ampollas. Después de que la erupción de burbujas desaparece, el virus permanece en un estado latente (latente) dentro de las células nerviosas reunidas en aglomeraciones (ganglios) cerca de la médula espinal que conducen las fibras nerviosas al área infectada. Periódicamente, el virus se reactiva, comienza a multiplicarse de nuevo y viaja a través de las fibras nerviosas de regreso a la piel, causando erupciones de burbujas en la misma zona de la piel afectada por episodios anteriores. A veces el virus está presente en la piel o las membranas mucosas, aunque no hay ampollas visibles.

El virus se puede reactivar muchas veces. La reactivación de una infección oral o genital latente por el VHS puede desencadenarse por:

Aparecen pequeñas burbujas en los siguientes tejidos:

La piel alrededor de las burbujas es a menudo roja.

La primera infección oral con VHS generalmente causa ulceraciones dolorosas dentro de la boca (gingivostomatitis herpética). La gingivostomatitis herpética más común se desarrolla en niños.

Antes de que aparezcan las ulceraciones, las personas pueden experimentar molestias por hormigueo o picazón en el área. Además, las personas generalmente se sienten enfermas, tienen fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales.

Las llagas en la boca duran entre diez y diecinueve días para sanar y casi siempre son severas, por lo que comer y beber es extremadamente problemático. En consecuencia, las personas pueden deshidratarse. Ocasionalmente, no se desarrollan síntomas.

Las recaídas a menudo producen un grupo de heridas en el borde del labio. Después de eso, las heridas se rompen y forman costras.

La ulceración labial se llama ulceración fría o burbuja de fiebre (llamada así porque a menudo se desencadena por resfriados o fiebres). Otros desencadenantes incluyen quemaduras solares en los labios, ansiedad, ciertos procedimientos dentales y cualquier trastorno que disminuya la resistencia del cuerpo a las infecciones.

Antes de que aparezca una ulceración en la boca, las personas a menudo sienten un hormigueo en el sitio, que puede durar desde unos minutos hasta unas pocas horas, seguido de enrojecimiento e inflamación. Generalmente aparecen ampollas llenas de líquido que, al romperse, se transforman en ulceraciones. Las ulceraciones se convierten rápidamente en costras. Después de cinco a diez días, la costra se cae y el episodio termina. Aunque no es tan frecuente, también puede aparecer la sensación de hormigueo y enrojecimiento sin que se formen ampollas.

Otras infecciones y complicacionesEl herpes genital causa ampollas dolorosas en el área genital y/o anal. En las mujeres, pueden aparecer ampollas internas en la vagina o el cuello uterino. Las burbujas internas son menos dolorosas y no son visibles. Las ampollas aparecen de cuatro a siete días después de que las personas contraen la infección. Las burbujas desaparecen, pero pueden regresar (reaparecer) porque el virus nunca abandona el cuerpo. Las ampollas causadas por la primera infección genital a menudo son más dolorosas, persisten más tiempo y se propagan más que las causadas por una infección recurrente.

En las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado, las recaídas de herpes genital u oral pueden causar ulceraciones progresivas y cada vez más grandes que tardan semanas en sanar. La infección puede progresar dentro del cuerpo, moviéndose hacia el esófago, los pulmones o el colon. Las ulceraciones en el esófago causan dolor al tragar, y la infección de los pulmones causa neumonía acompañada de tos y dificultad para respirar.

A veces, el VHS-1 y el VHS-2 penetran a través de una lesión de la piel de un dedo, causando hinchazón, enrojecimiento y dolor en la yema del dedo (panaritium herpético ). Los profesionales de la salud, que están expuestos a la saliva u otras secreciones corporales (como los dentistas), cuando no usan guantes, son los más afectados.

El VHS – 1 puede infectar la córnea del ojo. Esta infección (llamada queratitis por herpes simple ) causa ulceración dolorosa, ruptura, sensibilidad a la luz y visión borrosa. Con el tiempo, especialmente sin tratamiento, la córnea puede volverse opaca, causando una pérdida considerable de la visión.

Los niños o adultos que tienen una enfermedad de la piel conocida como eccema atópico a veces tienen una infección potencialmente grave por el VHS en el área de la piel afectada por el eccema (eccema herpético). Por lo tanto, las personas con eccema atópico deben evitar estar cerca de alguien que tiene una infección herpética activa.

El VHS puede infectar el cerebro. Esta infección (llamada encefalitis herpética) comienza manifestándose con confusión, fiebre y convulsiones, y puede ser fatal.

En casos poco frecuentes, una mujer embarazada puede transmitir la infección por el VHS al bebé (llamado herpes neonatal ). Por lo general, la transmisión ocurre con ocasión del nacimiento, cuando el bebé entra en contacto con secreciones infectadas en el canal del parto. En raras ocasiones, el VHS se puede transmitir al feto durante el embarazo. La transmisión durante el nacimiento es más probable.

Madre recién adquirida infección por herpes

La madre tiene úlceras herpéticas visibles en el área vaginal, aunque los bebés pueden ser infectados por madres que no tienen úlceras obvias

Cuando se adquiere al nacer, la infección aparece entre 1.ª y 4. La semana de la vida. Los recién nacidos con infección por el VHS se enferman mucho. Pueden tener una enfermedad generalizada, infección en el cerebro o la piel. Sin tratamiento, alrededor del 85% de los que manifiestan una enfermedad muy extendida y alrededor de la mitad de los que tienen una infección cerebral mueren. Incluso con tratamiento, muchos tienen daño cerebral.

Diagnóstico de infecciones por VHS

Análisis de una muestra tomada de ulceración

Si los médicos sospechan infección cerebral, imágenes de resonancia magnética y punción lumbar

La infección causada por el virus del herpes simple generalmente es fácilmente reconocida por el médico. Cuando no está seguro, los médicos pueden raspar una muestra del material de la ulceración y enviar el algodón al laboratorio para el cultivo y la identificación del virus.

El material de la herida también se puede examinar utilizando la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para identificar el ADN del herpes simple. La PCR es una prueba más sensible que el cultivo viral, lo que significa que menos casos de virus pasarán desapercibidos con esta técnica.

A veces, los médicos observan el material microscópico o raspado de las ampollas. Ahora el virus en sí no se puede ver, el raspado a veces contiene células infectadas que han sufrido un aumento de tamaño (células gigantes) que son características de una infección con un virus del herpes.

Los análisis de sangre para la identificación de anticuerpos contra el VHS también pueden ser útiles. (El sistema inmunitario produce anticuerpos para ayudar a defender el cuerpo contra un agresor específico, incluido el VHS).

Ciertos análisis de sangre pueden distinguir entre una infección causada por el VHS-1 y el VHS-2.

Cuando se sospecha una infección cerebral, se puede realizar una resonancia magnética (RM) del cerebro y una punción espinal (punción lumbar) para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para su análisis.

Prevención de las infecciones por el VHS

Las personas con infección por el VHS deben evitar actividades y otros factores que se sabe que causan reincidencia. Por ejemplo, las personas con infección oral por el VHS provocada por los rayos solares deben evitar la exposición al sol tanto como sea posible o usar un protector solar cuando la exposición no se puede evitar.

Debido a que la infección por el VHS es contagiosa, las personas con infección labial deben evitar besarse tan pronto como sientan el primer hormigueo (o, si no se siente hormigueo, cuando aparece una burbuja) hasta que la ulceración esté completamente curada. No deben compartir escamas y, si es posible, no deben tocar los labios. También deben evitar el sexo oral.

Las personas con herpes genital siempre deben usar condones . Incluso sin ampollas visibles y sin síntomas, el virus puede estar presente en los genitales e infectar a las parejas sexuales.

Tratamiento de las infecciones por el VHS

Medicamentos antivirales

Los tratamientos antivirales actuales no erradican la infección causada por el VHS y el tratamiento de una primera infección oral o genital no previene la infección crónica de los nervios. Pero durante las recidivas, los medicamentos antivirales como el aciclovir, el valaciclovir o el fanciclovir pueden aliviar ligeramente el malestar y ayudar a resolver los síntomas uno o dos días antes (Consulte la tabla algunos medicamentos antivirales para las infecciones por herpesvirus ).

El tratamiento es más efectivo cuando se inicia temprano, unas horas después de la aparición de los síntomas, preferiblemente al primer signo de entrenamiento o malestar, antes de que aparezcan las ampollas. En relación con las personas que tienen convulsiones dolorosas frecuentes, el número de brotes puede reducirse tomando medicamentos antivirales todos los días durante un período indefinido (llamado terapia supresora). Sin embargo, tomar medicamentos antivirales no necesariamente impide que las personas infectadas transmitan la infección. La mayoría de los medicamentos antivirales están disponibles con receta médica.

El ungüento de penciclovir, aplicado cada dos horas durante las horas de vigilia, puede ahorrar el tiempo y la duración de los síntomas del herpes labial cerca de un día. Ungüentos sin receta contando docosanol (aplicado 5 veces al día) puede proporcionar un cierto alivio. El aciclovir, el valaciclovir o el fanciclovir tomados por vía oral durante unos pocos días puede ser el tratamiento más efectivo para el herpes labial.

Las infecciones graves causadas por el VHS, incluyendo la encefalitis herpética y las infecciones en los recién nacidos se tratan con Aciclovir intravenoso. Si el virus se vuelve resistente al Aciclovir, o es muy raro, foscarnete se puede administrar por vía intravenosa.

Las personas que tienen queratitis por herpes simple pueden ser tratadas con gotas oftálmicas de trifluridina. Un oftalmólogo debe supervisar el tratamiento.

Otros tratamientos

Para las personas que tienen una incomodidad mínima, el único tratamiento necesario para el herpes labial o genital es mantener el área infectada limpia, por ejemplo, lavándola suavemente con agua y jabón. La aplicación de hielo puede tener un efecto calmante y reducir la hinchazón.

La aplicación de anestésicos tópicos con o sin receta médica, como la benzocaína, puede ayudar a aliviar el dolor. Si la boca tiene muchas ulceraciones, se puede enjuagar con lidocaína. Estos anestésicos no deben tragarse. Los anestésicos tópicos deben tomarse solo según las indicaciones. Se tomaron con más frecuencia de lo indicado, estos medicamentos pueden tener efectos secundarios dañinos.

Se pueden administrar analgésicos para aliviar el dolor.