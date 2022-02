HAYA Y LA FRATERNIDAD APRISTA

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

“Fui, soy y seré leal a mis principios políticos, a mi fe aprista, y a mi compromiso de luchar sin temores por la emancipación espiritual y material del pueblo peruano”. Víctor Raúl.

Todos los apristas le decíamos «compañero jefe» a Víctor Raúl Haya de la Torre, el gran precursor, visionario, filosofo y educador, considerado como el peruano más ilustre del siglo X X que apostó por la causa, la de los que menos tienen bienestar y posibilidades para su desarrollo, en el marco de la sociedad aprista de PAN CON LIBERTAD.

Haya de la Torre, era más que un simple líder o maestro. Era el gran «profeta de un movimiento político que se convirtió en religión». Las pruebas de esta devoción partidaria son evidentes. Hoy 22 de febrero, a pesar de todas las adversidades todas las bases apristas celebran el Día de la Fraternidad, en una verdadera concentración multitudinaria, como una manera de honrar la fecha en la que nació Haya de la Torre. Se puede decir, la versión aprista de la Navidad.

El Día de la Fraternidad, fiesta popular que instituyó el 22 de febrero de 1946, el “Cachorro” Manuel Seoane, y la oficializó en su histórico discurso en el Estadio Nacional decía: “Traigo para ti, compañero Víctor Raúl, un recado que viene del corazón del pueblo. El pueblo aprista, esta vez sin consulta ni congreso, por mandato imperativo de abajo hacia arriba, ha resuelto consagrar de hoy en adelante, y hasta cuando seamos polvo en viaje a las estrellas, el 22 de febrero como el día Aprista de la Fraternidad. Tu cumpleaños debe unirnos para siempre, en las buenas y en las malas”. Un bellísimo discurso que encendió fogatas de alegrías, y se grabó como RECADO DEL CORAZÓN DEL PUEBLO.

Víctor Raúl en el memorable mitin de 1962 – Día de la Fraternidad – en el Campo de Marte, dijo:

«Queremos que el partido mantenga esta voz de fraternidad, le decimos a todos los peruanos que siempre visionamos y queremos un Perú nuevo. Un Perú nuevo, que siga la ruta de aquellos grandes países que han logrado sus más altas expresiones de progreso. Por el esfuerzo, por el trabajo y la decisión. No queremos un país de holgazanes, no queremos un país de burocracia dorada con alto sueldos que el país paga y no corresponde al trabajo que se hace. No queremos que el presupuesto se invierta en obras no reproductivas o es gente que se lo consume y no produce. Nosotros queremos movilizar al país, movilizar con esfuerzo conjunto y darle al peruano nuevas características. Un nuevo perfil psicológico”

Es hora de reflexionar sobre la gran lealtad aprista a lo largo de su historia, para los apristas, la democracia y justicia social. En un partido de trayectoria como el APRA, con mas de 90 años de existencia es lógico que haya entredichos y ortodoxias, pero las riñas y los trapos sucios se lavan en casa, y no se ventilan en los principales noticieros, para beneplácito de nuestros enemigos que anuncian la muerte del partido del pueblo.

«¡EL APRA NUNCA MUERE! La clave de nuestra existencia y fortaleza está en la historia misma del APRA, en cuyos pasajes ha sobrevivido a varias disputas, y a no pocos forcejeos».

Los conflictos de ayer y hoy son naturales dentro de la lógica de convivencia de una institución como el APRA: Su indivisibilidad es impar. Estamos seguros en la inobjetable influencia que la fraternidad aprista ha hecho de la polémica, no un rasgo menor, sino un recurso característico de Fe, Unión, disciplina y Acción.

Como olvidar al compañero Jefe y su vertiginosa lucha, cuando aún frisaba los 29 años exento de cualquier arrebato juvenil ya tenía toda la experiencia y “cancha” de combatiente, de hombre-acción. Claro de ideas y firme en sus resoluciones, en su compromiso nacional con el pueblo, con los trabajadores manuales e intelectuales.

La entrega de la Bandera Indoamericana a los estudiantes mexicanos extendía su compromiso continental porque al capitalismos internacional no se le puede derrotar en un solo país. A Víctor Raúl, también lo encontramos en la lucha por la Reforma Universitaria en las universidades peruanas preñadas de conservadurismo y de elitismo.

Ya 1919, proclamaba la unidad popular con los obreros en ocasión de la histórica lucha por las 8 horas de trabajo, y la alianza obrero estudiantil en la jornada por la libertad de conciencia del 23 de mayo de 1923 que lo marcó como un elemento subversivo para la clase dominante peruana.

Haya de la Torre recordaba la necesidad de resistir al imperialismo y por ello se da la fundación del APRA con su programa máximo. La globalización que ahora se nos presenta como un fenómeno ajeno al imperialismo es otro de los contrabando ideológicos- lo dijo el c. Armando Villanueva del Campo- que los pueblos no podemos aceptar y que tampoco cabe en la doctrina aprista conciliación alguna.

Haya de la Torre estaba contra todo tipo de dominación, de exclusión de opresión de los pueblos, por eso dotó al APRA de un programa máximo. No fue para que complacientemente se acepte al imperialismo con rostro de globalización. La doctrina aprista, en su programa máximo, contempla el hecho histórico irrefutable de que todos los países de América Latina pertenecen a una zona económica similar, con ligeras variantes, y que, consecuentemente, muchos de sus problemas fundamentales tienen analogía como han de tener sus grandes soluciones.

Examinando este hecho, resulta innegable, que la tan mentada internacionalización de la economía es reconocida por las derechas y las izquierdas de la política mundial. Está probado científicamente que es un absurdo afirmar que en esta época cualquier país del mundo pueda declararse libre de sujeciones al dominio del sistema económico internacional.

«Y si esto es así, resulta lógico que frente a los grandes problemas de la economía, los pueblos que contemplan problemas análogos tienden a coordinar su solución en lo que tienen en común».

El programa máximo del aprismo, como el programa mínimo están escritos y publicados, quienes lo hayan leído con sereno espíritu crítico, tendrán que reconocer su realismo y su solvencia. Partiendo del principio de la inseparabilidad de los conceptos política y economía, nuestra doctrina considera ante todo su programa máximo los grandes problemas esenciales que afectan igualmente a los países latinoamericanos.

Por eso, los puntos centrales de éste son la defensa-económica y política- latinoamericana contra los avances de los imperialismos extranjeros para poder luchar contra el nuevo coloniaje, y la nacionalización de las fuentes de riqueza de cada país, cuyo acaparamiento constituye el objetivo de la expansión imperialista.

El programa máximo que nos dejó nuestro compañero Jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, cualquiera que sea el análisis crítico al que se le someta, no es sino una formulación principista de un gran peligro nacional y continental y de sus grandes medios para detenerlo. Todos nuestros países- particularmente los más débiles-, tienen ante sí el tremendo problema de su colonización progresiva por el imperialismo y de la necesidad de resistirlo.

Las grandes potencias del mundo luchan por el dominio de las fuentes de materia prima y por los mercados de consumo donde quiera que se encuentren, no perdonan nada, aún ante el azote de la contagiante epidemia de la crisis financiera norteamericana, que estrangula las economías de los países más pobres y amenaza la paz mundial.

Todos los herederos de Víctor Raúl Haya de la Torre, en esta fecha célebre como el Día de la Fraternidad debemos tener presente que HAYA VIVE, QUE LA ESTRELLA NUNCA MUERE, LA REINSCRIPCIÓN DEL PARTIDO ES UNA NECESIDAD URGENTE.

Haya ha regresado desde el infinito para decirnos que el APRA no es un club de amigos ni amigotes, sino un fuego vivo de fraternidad moral que nace de lo más profundo de nuestro corazón aprista en la lucha por una misma causa, de amor por la justicia de PAN CON LIBERTAD, alumbrada por la fogata del viejo tesoro del aprismo: legado de Manuel Arévalo antes de irse a la muerte, FE, UNIÓN, DISCIPLINA Y ACCIÓN, que millones de apristas repiten también a lo largo de nuestro territorio nacional y a través del mundo.

Seasap compañeros!!!