Haya: el APRA no es un Club de Amigos o Amigotes

Todos juntos celebramos la Navidad Aprista fecha que recordamos con unción los 128 años de su nacimiento, al «Rey sin Corona, al Presidente sin Banda», como llamó Luis Alberto Sánchez a nuestro Jefe Víctor Raúl Haya de la Torre. Que dirigió -y lo sigue haciendo -, a las multitudes irredentas, a los campesinos que esperan aún su auténtica liberación, a los obreros de las fábricas que esperan un salario justo, al vendedor informal, que sale a diario con un sueño para llevar un pan a su mujer y sus hijos.

Me recordaba el c.Eduardo Obando Lino, que uno de los ejemplos más bellos que nos dejó Haya de la Torre que siempre iluminará el camino de los verdaderos apristas, es el que se encuentra hoy en las sombras y casi oculto en la Jefatura del Partido en Alfonso Ugarte. Allí sobre su escritorio hay una placa humilde de un acrílico proletario con esta enorme frase: «Aquí escuchaba al Pueblo».

Ojalá los jóvenes lideres apristas entiendan y recojan esta profunda aserción de filosofía política, escuchen al pueblo y sobre todo a su heroica y sufrida militancia, sindicatos, agrupaciones profesionales y bases, ahora que el PAP a renacido como el Ave de Fénix. Que el verdadero entendimiento de lo que es el aprismo nos lo da la anécdota que tanto citaba Haya de la Torre cuando los esbirros de una de las tantas dictaduras llevaba a un “Tigre de Laredo” para torturarlo y le decía a la par que le pegaba: