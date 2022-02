¡Hasta SIEMPRE COMPAÑERO PARLANTE!

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Por: Jaime Mendoza Michuy

En la década de los años 70 llegaron al barrio de Augusto Durand el matrimonio Encinas – Orellana y consigo trajeron un niño travieso, cuyo rostro pícaro, anatomía cuadrada y portentosa voz, dio origen al extrovertido “Parlante”, sobrenombre que acompañó por siempre al recordado amigo, vecino y compañero Gerardo Regino Encinas Orellana.

Quien desde muy niño se destacó por ser un tipo juguetón, participativo y solidario. Gustaba estar en todas las actividades sociales, sean infantiles, juveniles o de adultos. “parlante” siempre estaba presente con o sin (zampón) invitación. No hay foto en el distrito de San Luis antiguo, donde no figure.

Realizó sus estudios de primaria en la Victoria y la secundaria en la G.U.E. Melitón Carbajal, fue un acérrimo hincha del club Alianza Lima y socio del club de su querido barrio el Augusto Durand.

El niño Aprista

De muy niño, abrazó los nobles ideales del partido aprista peruano, inspirado en la vida y obra del c. Jefe Víctor Raúl Haya De La Torre. En San Luis tuvo como referentes políticos al c. Daniel Bernaola y la c. Umbelina Michuy (confesión de parte). Habiendo transitado por todos los estamentos partidarios: Chap, Jap y Pap; siempre ejerció con responsabilidad y pasión el cargo de secretario de prensa y propaganda hasta el ultimo día de su vida. Su entrega al partido fue de manera ejemplar, logrando institucionalizar la navidad del niño San Luisino.

Operador Político y Social

Como propagandista y operador político “Parlante” participó de manera ininterrumpida en todas los procesos y campañas electorales, sean estas de carácter presidencial, regional y distrital, desde el año de 1978 hasta el año 2016. Es decir, toda una vida entregada al servicio de su partido, tanto así, que adoptó a la militancia como aquella familia, que no tuvo tiempo de formar.

Gerardo en el ámbito distrital siempre tuvo una destacada participación en la organización y constitución de diversas organizaciones sociales, siendo estas de carácter vecinal, deportivo, social y cultural. También estuvo presente en las luchas sociales.

Sus últimos años, ya cansado y agobiado por la enfermedad que lo aquejaba, se refugió en las redes sociales, para desde allí seguir luchando contra la injusticia. Logrando recientemente ante el JNE, vacar al alcalde de San Luis por corrupto y tristemente célebre David Rojas Maza, quién durante su gestión no tuvo piedad en despedirlo a sabiendas de su delicado estado de salud y ser único sostén de su familia.

Gerardo un dirigente Aprista incansable

Parlante estuvo organizando la recolección de firmas de partido aprista en su distrito y fue la última gestión política en el que estaba embargado a lado de los apristas de San Luis.

Cuando veía con optimismo el futuro, la muerte lo sorprende y parte al mas allá, dejando una estela de profunda tristeza entre su familia, los compañeros y amigos que supimos apreciar el valor de su amistad y la grandeza de su corazón.

Querido “Parlante”, hoy, que viajas hacia las estrellas al encuentro de tus padres, compañeros y amigos; preséntale mis saludos a todos. Al c. “Ñaqui” dile que siempre lo tenemos presente. Vuela alto mi querido “Parlante”

¡En el Dolor …Hermanos!

¡Cuando un Aprista muere…Nunca Muere!

El Nuevo alcalde de San Luis y el cuerpo de regidores hicieron publico su pesar por la partida del dirigente distrital Gerardo Encinas Orellana.