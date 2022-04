HASTA PRONTO CARMELA TOVAR DE HEREDIA

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Carmelita, nuestro Padre Celestial ha decidido que partas hacia su seno y respetamos su voluntad. Ahora que estás junto a Él, ya no hay más dolor, solo paz. Así que estamos felices por ti, porque estás en un lugar mejor y a lado de tu esposo Rodolfo Heredia.

En vida, cada día demostraste lo mucho que podías hacer por este mundo, y, hasta el final, luchaste por dejar un lugar mejor del que encontraste. Tu esfuerzo siempre será bien recordado y seguirá vivo en cada uno de tu hijos (as) Flor de María, Rodolfo, Luis Alberto, Miguel Ángel, María Esther, fuiste una mujer luchadora, emprendedora, virtuosa e inigualable; una madre amorosa, bondadosa, buena suegra, hermana y mejor amiga. Una maravillosa y ejemplar esposa, excepcional abuela y bisabuela.

Como no resaltar tu sacrificio y virtudes:

– De el amor incondicional que sentiste por tus hijos desde incluso antes de nacer.

– De los esfuerzos y sacrificios que hiciste por todos, porque ser madre es la responsabilidad más grande que se puede tener… y dura toda la vida.

– De que en tus días grises siempre intentabas pintar un arco íris para que no perdiera la sonrisa…

– De tu paciencia… que tenías mucha aunque muchas veces en esos momentos no nos diéramos cuenta.

– De tus ganas de vivir, pues solo querías salud para poder estar con nosotros el máximo tiempo posible, porque el no poder estar siempre a nuestro lado te dolía inmensamente. NO querías dejarnos solos.

– De que siempre has hecho lo mejor que has sabido o podido para que esté bien.

– Por inculcar amor y respeto a tus hermanos (as) Agustín, Isabel, Felipe, Olga y Genaro.

Seguiré haciendo cosas que me hagan sentir cerca de ti como los gratos recuerdos, comer tu plato favorito, comprar las flores que te gustaban, salir a pasear por donde te gustaba ir, ver esas series o películas que nos gustaba ver juntos… Y les contaré a mis hijos cada día lo maravillosa que fuiste y lo feliz que me hiciste mientras pude tenerte a mi lado.

Te amamos mamá, besos al cielo…

Tus hijos

Carmela Tovar Calvay de Heredia

Q.E.P.D.

Nació en Jauja el 14-03- 1934 murió el 17-04-2022