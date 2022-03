Hasta cuando «Capitán Arturo» pasaron 34 años

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El candidato a la alcaldía de Lima por «Podemos», Daniel Urresti o «capitan Arturo» representa sinvergüencería y corrupción. El homicidio del periodista Hugo Bustios, de la revista Caretas en 1988 conmocionó al país en ese entonces, pero el tiempo ha hecho que el gremio se olvide de uno de sus principales acusados: el ‘Capitán Arturo’, seudónimo con el que se conocía a Urresti cuando este fue destacado a la Base Contrasubversiva de Castropampa, en Huanta.

La Fiscalía cuenta con abundantes pruebas y testimonios para corroborar esto. Sin embargo, en el juicio anterior, una testigo clave no fue tomada en cuenta por la sala que procesó a Urresti en 2018, cuando este postulaba a la alcaldía de Lima. Es por eso que, al subir el expediente judicial a una instancia superior, la Corte Suprema señaló que el tribunal no ponderó todas las pruebas que señalaban al exmilitar como coautor del homicidio de Bustíos; y ordenó el inicio de un nuevo juicio.



Esta testigo es Ysabel Rodríguez Chipana. En noviembre de 1988 tenía 28 años y vio la llegada de la patrulla del Ejército y, durante el juicio, relató cómo el «Capitán Arturo» entró a su cocina, se escondió y desde allí disparó a Bustíos y a su colega Eduardo Rojas.

“Usted ha asesinado a Bustíos”, le dijo Rodríguez a Urresti ante los jueces del primer proceso. Además, la testigo contó que el ‘Capitán Arturo’ “nos hizo quedar a seis mujeres. Este señor me quita a mi hijo, me tumba al suelo y abusa de mí”. Esto, días después del asesinato del periodista.

La sala que entonces presidía la jueza Miluska Cano le restó fiabilidad al testimonio de Rodríguez aduciendo que su declaración estaba basada en una animadversión y resentimiento contra el imputado.

La Corte Suprema dijo que el análisis jurídico de esa sala fue sesgado, porque no evaluó la coherencia y solidez del testimonio de Rodríguez. Además, la Corte criticó que el fallo absolutorio no clasificó el homicidio del periodista como un delito de lesa humanidad, a pesar de que existieron todas las pruebas para calificarlo así.

Entonces con todas las pruebas porque tanta demora en sentenciarlo ?

Además, Jesús Gálvez, testigo del caso Hugo Bustíos, es hostigado tras reportar compra de testigos por encargo de Daniel Urresti.

Con todos estos pergaminos tiene la sinvergüenzaría de haber postulado a la presidencia de la República y ahora a la alcaldía de Lima?

Tiene el apoyo de Pepe Luna, líder de Podemos, que es un experto en campaña electoral:

1. Usa el Waze para ir a Lima N, S y E. verán su foto en todos los postes. Luna fue secretario de organización del APRA. Luna hizo alcalde al «mudo» Castañeda.

2. Luna, no solo llena de publicidad todos los conos de Lima, Podemos hace regalos a la gente pobre, polos, mandiles para los ambulantes, stickers para vehículos, banderolas y baners en cada zona concurrida de los conos…. campaña millonaria!!!

Por ultimo, el 26- 11-2020 la Fiscalía decidió no acusar a Daniel Urresti como autor directo de asesinato a periodista. El capitán Arturo, afirmó al culminar la audiencia judicial;

“Se acabó la patraña de que soy asesino o violador”

Quiero agregar, la ciudad de Lima merece un peruano de comprobada solvencia moral y competente que recupere nuestra ciudad de Lima su prestancia, seguridad y potenciar el desarrollo de sus zonas críticas. No un «cachaquito» que se corre con artimañas y no da cara a la justicia por un crimen de lesa humanidad.

Una vez más caemos en el mismo juego, no hay visión, sólo ambición de poder y como siempre no faltan cojudignos dispuestos a darle su voto.