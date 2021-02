Este es el precio de ser gobernados por miserables y aventureros que se llenan la boca afirmando “honradez y lucha contra la corrupción; primero el Perú”, luego en el poder su eslogan se convierte “primero yo, mi esposa, mi familia, después mis amigos, así la población se muera…

Fue un “golazo” por decir lo menos la denuncia de Beto Ortriz, a través de Willax sobre la vacunación de Vizcarra en octubre pasado, es evidente que usó a los peruanos como moneda de cambio para experimentar con la vacuna china. No fue ético sino un aprovechamiento del cargo que merece el desprecio de todo el país, el presidente Martin Vizcarra fue inoculado con la vacuna anti-covid19 Sinopharm. Supongamos que fuera voluntariado para testear la vacuna -no hay registro alguno-, porque no lo anunció valientemente en su momento a toda la ciudadanía? Pregunto, hubo vacunas de cortesía de Sinopharm para personalidades en plena negociaciones, mientras el personal de salud moría luchando contra la pandemia? no debemos olvidar que en setiembre del año pasado llegó una misión china para empezar los ensayos del suero en el Perú; no solo el presidente de la Republica, sino también su esposa, Maribel Díaz Cabello, y el ofrecimiento del Gobierno chino habría sido inocular a todo el gabinete?

Causa indignación que ante el Congreso de la República, la abyecta ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señale que desconocía si alguna autoridad de Gobierno se sometió a los ensayos clínicos de Sinopharm? “Martín Vizcarra Cornejo no se encuentra dentro de la lista de beneficiarios de la primera fase de vacunación, por consiguiente no está incluido en esta primera fase que registra solo a personal de salud”, que ”Los ensayos clínicos no los realiza el Ministerio de Salud, solo los autoriza”, detalló Mazzetti Soler. Lo desconcertante, es que el felón Martin Vizcarra diga que el primer Ministro Walter Martos, si sabia y este lo niegue? Cuántas autoridades más se aprovecharon de las vacunas en plena negociaciones? Todo estaba planeado? Ese día que inocularon a Vizcarra y esposa en Palacio de Gobierno, estaban capturando a sus secretarias; Karen Roca y Miriam Morales, lo mismo ocurría con su dilecto amigo Richard Swing. La pregunta de cajón, donde estaba la prensa prostituta y sus guaripoleras? Los programas de noticas de la Tv basura?

Pilar Mazzetti, resultó peor que el inefable exministro de Salud Zamora, cuya gestión fue deplorable, en octubre del año pasado afirmaba “que todos en el gobierno trabajan de manera responsable para tener la vacuna”. ¿De manera responsable? No tiene ni una sola muestra de ese trabajo responsable, la cartera de Salud, le quedó muy grande y pesada. Nunca debió ser nombra ministra, ya venía con su nefasta gestión como ministra del Interior del segundo gobierno de Alan Garcia y fue interpelada por la compra sobrevalorada de los patrulleros y tuvo que renunciar. Se acuerdan? Vizcarra como lagarto o lagartija de la peor especie buscaba a ministros de su misma calidad, para su aventura en el Perú, que como patria se fue al diablo por decir lo menos: cerró el Congreso, amparado en una “denegación fáctica” inexistente en los anales de la jurisprudencia nacional, convocó a elecciones congresales, impuso a su fiscal de la Nación sumisa, colocó en el aparato estatal a sus amigazos y se zurró en la constitucionalidad y la legalidad del Perú, etc etc. que en la pandemia dejó en el camino a más de 100,000 muertos en el cementerio víctimas de la peor peste que ha asolado el Perú en los últimos 100 años y sin ninguna vacuna a no ser la que le pusieron a él.

” Lo real es que el lagarto o lagartija, Martin Vizcarra y su esposa -de repente algún familiar o amigotes del Club de la Construcción- se inmunizaron, en la etapa más crítica de la primera ola, motivo por el cual el truhan como candidato al Congreso por Somos Perú, busca la inmunidad parlamentaria por sus mentiras y delitos. Cuando tenemos la segunda ola del covid 19 encima y nos golpea más fuerte que la primera. No compró generados de oxigeno, por lo cual hasta hoy siguen muriendo cientos de infectados por el coranavirus, no compró la cantidad des respiradores mecánicos y camas UCI que se requerían, se dedico a comprar pruebas rápidas que no servían para nada en vez de las moleculares”.

Según expertos como el Dr. Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional de Salud y el Dr.Eduardo Gotuzzo, médico especializado en infectología, dicen que la cuarentena prorrogada no servirá de mucho. Que para vacunar a 24.5 millones de peruanos, según meta del MINSA, tendríamos que inmunizar a 68,055 personas por día, así como vamos no llegaremos a esas cifras. Solo han hecho politiquería barata, y premiando a su “chalecos” comunista Vicente Zeballos –hoy embajador ante OEA- mientras Víctor Zamora, es investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras analizar un pedido presentado por el congresista Omar Chehade, del partido Alianza Para el Progreso (APP), que consideró que Zamora cometió delitos comprendidos en el Código Penal e infracción de la Constitución. Y los otros lagartos y lagartijas que postulan a la presidencia de la República no se pronuncian, será que son de la misma especie por eso guardan silencio?