Harold Forsyth y Manuel Rodríguez Cuadros se borran como representantes del Perú ante OEA y ONU

Up Next

– Pedro Castillo (Jefe). – Lilia Paredes (Coordinadora). – Geiner Alvarado y José Nenil Medina (Cabecillas). – Hugo Espino, Yenifer Paredes, entre otros (Testaferros). 7. Si la fiscalía ya lo nombró a Pedro Castillo como Jefe de la organización criminal ( ya no presunta) que esperan las FFAA para retirarle su confianza? O más puede el dinero y la desvergüenza que el amor al Perú?

4. Viola la Constitución al confrontar con la Fiscalía y el Poder Judicial al no cumplir sus mandatos.

3.Porque las FFAA y PNP no los ponen en su sitio y los capturan?

La situación del presidente Pedro Castillo, es inviable por varias razones, en especial por el desmantelamiento grosero del Estado para fines patrimonialistas y porque el presidente ha demostrado reiteradamente que no tiene la mínima capacidad para gobernar el país. Un grosero y escandaloso comportamiento delincuencial que daña la moral de los peruanos:

O más «adela» se arrepentirán como Benji Espinoza, abogado presidencial que a la 1.30 pm de hoy renunció a la defensa del Jefe de Estado, Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes. Pero, más tarde a las 8 pm dice, «Las razones que me habían motivado a renunciar han desaparecido». Es que llegó a un nuevo acuerdo?

Celos por el nombramiento en Cancillería a Rodriguez Mackay? En realidad estas renuncias muestran que “el barco del gobierno comunista de Pedro Castillo, se hunde» y que quienes apoyaron en un inicio al inquilino de Palacio, ahora lo abandonan? Se quieren sacudir, zafan cuerpo, un poco tarde no? Avalaron a un gobierno corrupto y de eso no se vuelve.

Los dos diplomáticos presentaron el 7 de agosto sus cartas de renuncia ante el propio presidente Pedro Castillo, coincidencia o una simple casualidad? Seguro sacaron su cálculo de que la situación del presidente Castillo es insalvable, y no quieren perder el poco prestigio que les queda.

By