Avengers: Endgame es probablemente una de las películas más esperadas de 2019. Los fans no se han mostrado indiferentes ante los eventos que ocurrieron al final de Infinity War y están ansiosos por saber qué les pasó a sus superhéroes favoritos.

La película se estrena ya esta semana, pero algunos afortunados ya han visto la película y han publicado sus reacciones en Twitter. Y parece que Endgame está preparado para superar tus expectativas.

“Imagina la mejor versión posible de # Vengersendgame y, por alguna razón, la película puede superar todas las expectativas. Lloré 5-6 veces. Es la película MCU más emocional, épica. Un tributo a 10 años de este universo y con la brisa, un gran fan service en esta película. Muy bien.”

“Pensamientos de # Vengersendgame. Sigo procesando: Ri, lloré (varias veces), grité pero en general un final ÉPICO de la Saga Infinity. # EndgamePremiereLA # Vengadores # Endgame # whateverittakes”

“Todo lo que voy a decir sobre @Vengadores #EndGame es que estoy en un caos emocional y no puedo dejar de llorar.”

“#Vengersendgame es la película del año. Si crees que has visto comics adaptándose completamente a la gran pantalla, prepárate para resetear tus expectativas de nuevo.# MCU # Vengadores # Endgame # EndgamePremiereLA # EndgamePremiere”

Estas son algunas de las opiniones sobre Endgame pero todas parecen bastante consensuadas. De todos modos, el 25 de Abril, podrás ver la última entrada a saga.