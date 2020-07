La página de Twitter de Ishan Agarwal se considera una de las más fiables en cuanto a Información Anticipada sobre dispositivos móviles. Sin embargo, eso no significa que el responsable de la página esté absolutamente seguro de todo lo que comparte.

Este es el caso de las imágenes más recientes compartidas por Agarwal en su página web, que incluyen lo que parecen ser imágenes promocionales (aunque de mala calidad) del Galaxy Note 20, del Galaxy Fold 2, de los Galaxy Buds Live y del nuevo reloj inteligente de la empresa.

“Algunas imágenes de Samsung Galaxy Z Fold 2 & Note 20 Ultra que están circulando en Weibo … tengo dudas sobre la legitimidad ya que el diseño de Z Fold 2 parece demasiado bueno para ser verdad”, puede leerse en la publicación (abajo).

Some renders of the Samsung Galaxy Z Fold2 & Note20 Ultra going around on Weibo… I'm doubtful about their legitimacy since the Z Fold 2 design looks a bit too good to be true. #Samsung #Unpacked #GalaxyZFold2 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/M8rljZPMjD

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 20, 2020