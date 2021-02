Joshua Epifaniou robó datos confidenciales de compañías estadounidenses y exigió pagos en bitcoin (BTC) para no revelarlos.

Un hacker se declaró culpable de chantajear a varias compañías estadounidenses al robar datos confidenciales y exigir pagos en bitcoin (BTC) para no revelar. Joshua Epifaniou, oriundo de Chipre, fue acusado por un esquema de fraude digital, piratería y extorsión y acordó devolver a sus víctimas por un monto de 6 600 mil. Fue extraditado para responder judicialmente en los Estados Unidos y será condenado el 3 de marzo.

Utilizando los seudónimos “Charley Sullivan “y” Richard Charley”, el hacker operó el esquema entre los años 2014 y 2016. Victimizó, por ejemplo, compañías en línea como Bleacher Report, noticias deportivas, la compañía de electrónica Adafruit y el portal de juegos Armor Games.

Hacker hackeó sistemas y recopiló información sensible

“Epifaniou irrumpió en los sitios web de los Estados Unidos y amenazó con divulgar información personal robada perteneciente a los usuarios a menos que los portales le pagaran grandes rescates”, dijo el fiscal, Bobby L. Christine, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia estadounidense. “Su arresto, extradición y condena demuestran nuestra resolución de llevar ante la justicia a cualquier hacker, sin importar dónde residan.”

El hacker operó aprovechando las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de los sitios con otros colaboradores no mencionados para acceder a información sensible de cada empresa. Entonces, el delincuente exigió pagos en bitcoin para no revelarlos y dificultar el seguimiento del dinero.

Una de las compañías víctimas, el Portal Bleacher Report, tuvo su base de datos de usuarios pirateada. Epifaniou amenazó con hacer pública la información extorsionando a la compañía y obligándola con éxito a pagar bitcoin 19, 000 en bitcoin. Armor Games ya pagó criptomoeda 1, 650 en la criptomoneda para evitar la divulgación de información robada de pagos y registros en el sitio.

Criminal se declara culpable y recibe beneficios

El hacker chipriota se declaró culpable de los cargos de fraude virtual y de obtener información de computadoras protegidas. Epifaniou podría atrapar hasta 10 años de prisión, pero su acuerdo de confesión le otorga beneficios, sugiriendo cinco años de reclusión y otros tres en régimen de libertad supervisada. También acordó trabajar como colaborador encubierto en investigaciones de delitos cibernéticos con las autoridades estadounidenses.

“Esta condena representa la determinación de los investigadores del FBI de responsabilizar a los ciberdelincuentes por extorsionar a las empresas y ciudadanos de los Estados Unidos, sin importar dónde se escondan”, dijo Chris Hacker, Agente Especial a cargo del FBI de Atlanta. “Sin embargo, el éxito del juicio de este caso no habría sido posible sin la ayuda de nuestros socios federales y extranjeros, incluido el Gobierno de Chipre”, concluye.