Muchas listas de deseos para el año nuevo incluyen ‘hacer más ejercicio’, y por qué no entrenar también el suelo pélvico y dar prioridad a la salud sexual? ¿Cómo? Pruebe las bolas chinas, como las Power Balls, las strengthening Balls o las V Balls.

Estar completamente presente durante el sexo o la masturbación no siempre es fácil. La atención plena sexual revoluciona las relaciones, permitiendo que los momentos se saboreen, despertando todos los sentidos, sin distracciones. Esta disciplina se centra en la percepción consciente del físico, por ejemplo, en la concentración total de las sensaciones y no en el orgasmo como una meta. La meditación, los ejercicios de respiración, la relajación muscular y la masturbación pueden ayudar a mejorar la vida íntima de la pareja.

Controlar los aparatos del compañero sexual a distancia ya no es ciencia ficción. En 2021, se permite proximidad incluso estando lejos. Existen aplicaciones que incluyen la función ‘control remoto del Socio’, que permite acceder al dispositivo de otra persona. Más aún, algunas aplicaciones le permite hacer llamadas, videollamadas y enviar mensajes de texto. La solución a la cercanía sexual y orgasmos a pesar de la distancia.

He aquí, seis consejos para entrar en la ‘nueva normalidad sexual’:

