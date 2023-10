«HABLANDO HUEVADAS» SE VUELVE MILLONARIO

By

Porqué los peruanos no hablamos huevadas y salimos de la pobreza?

Los castillistas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza de «hablando huevadas»-programa de YouTube grabado en vivo, clasificada como: comedia-, e improvisando con sus preguntas… hoy nadan en dinero, que algunos idiotas les pagan por llenarles la cabeza de excremento y pervertir sus valores.

Los dos juntos son dinamita Jorge y Ricardo, son una fábrica de hacer billete, «se levantan mensualmente US$ 153 mil», por ello no lo pensaron dos veces y decidieron dar un salto audaz. Compraron el icónico Teatro Canut, con capacidad para más de mil personas. Esta movida estratégica demostró ser un éxito rotundo. Hoy en día, Hablando Huevadas es el programa cómico peruano más visto en YouTube, con proyección de una gira, a los EEUU, México, Europa y Japón.

¿Quién es Jorge Luna? un famoso comediante peruano que inició su carrera el 2016. Tiene una unipersonal llamado «Me llega al pinshow», en diferentes teatros del Perú y gracias a este obtuvo un gran éxito. Apareció en la serie «De vuelta al barrio» y en varios comerciales de televisión. Antes de dedicarse a la comedia, el conductor de Hablando huevadas trabajó en una entidad financiera.

Quién es Ricardo Mendoza? Un personaje preferido de las nuevas generaciones. Al lado de su compañero Jorge Luna, popularizó en redes sociales su irreverente show de comedia, que es visto en vivo por decenas de personas en el Teatro Canout y por otros millones más en plataformas como YouTube y TikTok. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el camino que ha recorrido el también actor comenzó hace más de una década, cuando tímidamente se presentaba en pequeños locales. En esta nota te contamos todo sobre el conductor de Hablando huevadas, cómo ingresó a la escena artística nacional y cómo se hizo conocido en redes sociales.

La imitadora Alejandra Tello, es una jóven con caca en el cerebro, que no sabe valorar el esfuerzo de sus viejos que se rompen el lomo chambeando para que ella salga adelante por eso la mandaron a la U.del Pacifico, esperando que destaque en sus notas y no se burle del suicidio de un joven estudiante atormentado por penas de amor.

Pero a esta tarada se le ocurrió filmar las escenas del alumno que sufrió accidente al lanzarse del quinto piso de uno de los pabellones de su casa de estudios la Universidad de Lima: A través de las redes sociales varios usuarios reportaron este hecho. Por su parte la U. Lima se pronunció sobre el accidente para informar que el alumno fue atendido por personal médico y trasladado a la clínica más cercana.

“La Universidad de Lima lamenta informar el incidente, ocurrido esta tarde, que compromete la integridad física de un alumno. El estudiante fue atendido en el departamento médico y trasladado inmediatamente a la clínica más cercana. La universidad colaborará con la investigación que realicen las autoridades”.

Tras el hecho, Alejandra Tello Gutiérrez solicitó difundir el clip, donde se muestra el hecho que causó polémica entre los alumnos.

“Chicos U Lima, por favor, esto es de suma prioridad, el video, o sea, tengo partes, pero no el clip completo del hombre matándose. Por favor, rótenme eso, es que es tan gracioso, es demasiado graciosos, es el ‘peack’ de la comedia’ en peruano (…) O sea, por qué sin polo, si no tiene ‘abs’, no entiendo, rótenme el video de su suicidio, la verdad es tan gracioso”, se le oye decir a la joven.

¿Que espera la U.del Pacífico para expulsarla por déficit académico?

La publicación fue viralizada en diversas redes sociales, generando la indignación de muchas personas, quienes piden que se retire a la estudiante de la casa de estudios, mientras otros solicitan gestionar una denuncia penal en su contra.

Es indudable la falta de valores, la empatía, solidaridad y respeto con el prójimo. De hecho, la crisis de valores que vivimos en nuestros días se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana: en el modo de hablar, de relacionarse con los demás, en la forma en que se quiere acumular todo, ya sean posesiones materiales, información o hasta gente, y también en el ambiente familiar y estudiantil.