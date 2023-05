Habla ciclista que puso rosa blanca: deja en ridículo a Gorriti

By

Era gesto de apoyo, no amenaza de muerte, revela alemán Frank Schreiber. Agrega que está dañado psicológicamente por falsa acusación

Una vez más, el operador político Gustavo Gorriti quedó en ridículo por mentir en su afán de victimizarse cuando su exsocio Alejandro Toledo ha regresado al Perú y podría hablar de sus nexos con Odebrecht y otros casos de corrupción. La «amenaza de muerte» que atribuyó a La Resistencia, en realidad, era un gesto de apoyo de Frank Schreiber.

«Esa tergiversación del gesto me ha precupado. He estado tenso toda la semana. Me sentí incómodo», fueron las palabras del ciudadano alemán que había dejado la rosa blanca en la puerta de IDL, por lo cual lo acusaron de amenaza de muerte.

En el Canal Youtube Sálvese quién pueda, la víctima de una difamación de quienes él dice admirar, dijo que ese día había ido a dejar la rosa en apoyo a IDL. Incluso recordó que la rosa era un símbolo de la resistencia contra los nazis en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial.

El entrevistador Renato Cisneros admitió su error cuando apoyó a Gorriti, y lo atribuyó a «El pensamiento reptil», y empezó a decir que poner rosas blancas es una buena idea que debería repetirse muchas veces.

«Es un susto tremendo», «Había momentos donte temblaba», dijo Schreiber, lo cual demostraba un daño a su estado psicológico, por lo cual incluso podía tomar acciones legales contra Gorriti y sus seguidores, por acusarlo públicamente de un crimen que solo existía en la imaginación de los caviares.

«Ellos van a publicar una aclaratoria», fueron las palabras finales de quien admiraba a IDL, pero ahora se ha dado cuenta de cómo esta ONG tergiversa la verdad, incluso al punto de difamar y dañar la mente de las personas que simpatizan con ellos.