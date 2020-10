La Higiene sexual es fundamental para evitar infecciones y enfermedades, pero no siempre recibe la atención que merece; echa un vistazo a las principales recomendaciones de los expertos.

Lavarse las manos es más importante hoy que nunca, pero ¿lo haces antes y después de tener relaciones sexuales con alguien?

Puede ser incómodo — cómo interrumpir el acto y preguntarle a su pareja sexual: “cariño, ¿te has lavado las manos?— – pero los sexólogos insisten en que esta regla de higiene personal es esencial en las relaciones íntimas.

Es un paso simple para evitar, por ejemplo, una candidiasis (infección genital causada por un hongo).

“Limpiarse las manos, la boca y los dientes es vital, ya que estos órganos suelen intervenir durante las relaciones sexuales”, dice a BBC News Mundo (servicio en español de la BBC) Thamara Martínez Farinós, psicóloga y sexóloga del Instituto Espill en Valencia, España.

Además de los míos, debes limpiar los genitales diariamente. Pero aquí un “lavado rápido” no sirve de nada, aclara la experta.

“La higiene sexual es de primordial importancia, ya que puede frenar las enfermedades de transmisión sexual (ETS)”, dice Vicente Briet, psicólogo clínico y especialista en Sexología, a BBC News Mundo. Briet es Jefe del área de sexología de la Universidad de Alicante, España.

Considera que la higiene es “un poderoso afrodisíaco y un estimulador de la libido”.

“el cultivo del erotismo comienza con la importancia que atribuimos al cuidado de nuestro cuerpo y la atención que prestamos a nuestra higiene sexual y personal”.

A continuación, algunos consejos sobre cómo poner esto en práctica.

Un consejo de sexólogos para hombres y mujeres es orinar antes y después de las relaciones sexuales.

“Orinar después de las relaciones sexuales es una de las mejores medidas para evitar contraer infecciones no deseadas, ya sea en forma de microbios, bacterias o secreciones”, dice Martínez.

“Ir al baño al final de las relaciones sexuales ayuda a expulsar todo lo que ha surgido, purificándolo y evitando que llegue a órganos sensibles como la vejiga”, explica.

“Y orinar antes es de vital importancia, principalmente para tener relaciones satisfactorias y no tener sensaciones incómodas.”

Briet agrega que esta práctica es “un buen preventivo de algunas infecciones del tracto urinario, pero no de todas”.

La sexóloga recomienda orinar “inmediatamente después de las relaciones sexuales” para protegernos de enfermedades y reducir las posibilidades de contraer una infección.

“De hecho, dejar de hacerlo es una de las causas más comunes de infecciones del tracto urinario”, agrega.

Según la experta, las mujeres son más propensas a este tipo de infección y deben acostumbrarse a orinar 15 minutos después de la penetración.

La investigación publicada en The Journal of Family Practice (2002) dice que las mujeres sanas que orinan 15 minutos después de las relaciones sexuales pueden tener una probabilidad ligeramente menor de desarrollar una infección del tracto urinario que las que no lo hacen.

“Y aunque aparentemente no hay ninguna razón médica para ir directamente a la ducha o al bidet después del sexo, sigue siendo saludable tener un protocolo post-sexo en mente”, concluye Briet.

Principales recomendaciones:

Limpieza diaria de los genitales con agua

Limpieza de manos, boca y dientes

Use ropa interior limpia y, si es posible, no de tela sintética

Consulte a su médico y realice exámenes de rutina una vez al año

Autoexamen por observación directa y palpación para identificar cambios en la forma, coloración, secreciones, tamaño y / o textura

Uso de condones en las relaciones sexuales

Si opta por el sexo anal, debe evitar insertar el pene en el ano y posteriormente en la vagina, ya que esto favorece el desarrollo de infecciones

No se recomienda afeitarse todos los pelos púbicos, ya que los pelos suelen ser una protección para los genitales, es mejor recortarlos, pero no eliminarlos por completo

Fuente: Thamara Martínez Farinós, psicóloga y sexóloga del Instituto Espill