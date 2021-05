Gwyneth Paltrow confesó que bebía alcohol “todas las noches” durante la pandemia, afirmando además que ganó unos 6 kilos.



La actriz de Hollywood, que es conocida por su estilo de vida más alternativo y saludable, confesó al Espejo que recurrió a muchos cócteles de whisky para superar el confinamiento.

“Bebía siete noches a la semana, hacía pasta y comía pan. Me descarrilé por completo”, reveló la celebridad de 48 años.

“Quiero decir, ¿quién bebe varios tragos siete noches a la semana? No es saludable. Me encanta el whisky y preparo una bebida fantástica llamada Buster Paltrow, a la que puse el nombre de mi abuelo, a quien le encantaban las noches con whisky”, recordó.

Sin embargo, la artista asegura que nunca se emborrachó.

Meghan Markle habla de la hija que va a nacer en un Nuevo discurso

La Duquesa de Sussex dejó un mensaje en el marco del evento ‘Global Citizen’S Vax Live: the Concert to Reunite the world’.

Meghan Markle dio un discurso durante un evento virtual-el ‘Global Citizen’s Vax Live: the Concert to Reunite the world’. Fue en este contexto que la esposa del príncipe Harry se dio cuenta de la importancia de un acceso justo y equitativo a la vacuna contra la Covid-19, destacando finalmente a las nuevas generaciones por venir, incluida su hija.

“Nos reunimos esta noche porque empezamos a ver una luz en el fondo del túnel. Pero todos seremos necesarios para encontrar nuestro camino. Como miembros de la campaña Vax Live, mi esposo y yo creemos que es fundamental que nuestra recuperación priorice la salud, la seguridad y el éxito de todos, en particular las mujeres que se han visto desproporcionadamente afectadas por esta pandemia”, dijo.

“Las mujeres, especialmente las mujeres negras, han visto una generación de ganancias económicas por perder. Desde que comenzó la pandemia, casi 5.5 millones de mujeres han perdido sus empleos en los Estados Unidos. Y se espera que 47 millones de mujeres en todo el mundo pasen a una situación de pobreza extrema”, continuó.

“Mi esposo y yo estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestra hija. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de otras familias en todo el mundo. Cuando pensamos en ella, pensamos en todas las mujeres jóvenes y niñas a las que se les debería haber dado la capacidad y el apoyo para guiarnos”, señaló.

“Su liderazgo futuro depende de las decisiones que tomemos y de las acciones que tomemos para establecerlas y llevarnos a un mañana con éxito, igualdad y compañía. Queremos asegurarnos de que cuando nos recuperemos, nos recuperemos más fuertes. Que cuando reconstruimos, reconstruimos juntos”, agregó.

Recordemos que esta semana, el hijo mayor de Harry y Meghan, Archie, ha completado dos años de vida.