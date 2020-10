Raniere fue arrestado el 27 de marzo en una lujosa “villa” en México, donde huyó el año pasado después de que el periódico “The New York Times” revelara historias de mujeres que habían logrado abandonar la secta, que se estima que había recaudado cerca de 16 mil personas.

Antes de la lectura de la sentencia, los abogados defensores indicaron al juez que Raniere, de 60 años, no manifestaba remordimientos y no lamentaba su “conducción o elecciones”.

