GUILLERMO BERMEJO hacía campaña por ODEBRECHT!

Actual congresista Guillermo Bermejo apoyaba activamente el No a la revocatoria de Susana Villarán

Ahora Guillermo Bermejo se pinta como antiimperialista y crítico de la izquierda caviar, pero hace unos años fue uno de los más entusiastas activistas a favor de Susana Villarán, lideresa caviar por excelencia, cuando esta intentaba evitar su revocatoria y seguir contratando con Odebrecht para el proyecto Vías Nuevas de Lima.

Así lo reveló la periodista Karina Novoa, mostrando fotos de cuando el ahora congresista se ponía su polo del No, y organizaba eventos de apoyo a la alcaldesa de Lima que recibía dinero de los brasileños para darles peajes millonarios.

“Hoy no es una noche grata para mí, pero si es una noche de deliberación personal para mí. No he salido antes pero hoy si me siento libre de expresar lo siguiente: Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurador y aceptar fondos de campaña”, confesó la ahora investigada por el Equipo Especial Lava Jato.

¿Bermejo se olvidó de cómo ayudaba a mantener a empresas corruptas manejando la Municipalidad de Lima? ¿Entonces sí valía recibir dinero de Estados Unidos para las ONG que manejaban sus aliados políticos?