Las apuestas deportivas son una realidad por todo mundo. Ya somos millones de apostadores y cada día más personas se meten en este fantástico universo. Pero, no siempre es fácil aventurarse en un mundo al que no conocemos. Como todo que es nuevo, operar en las apuestas requiere algún conocimiento mínimo para no entrar en ninguna trampa. En este artículo ofrecemos una guía inicial para los que tienen su primer contacto con las apuestas deportivas. Seleccionamos algunos aspectos fundamentales que todos los

apostadores necesitarán conocer en el momento en el que decidan empezar a apostar.

Elegir a una casa de apuestas

La primera decisión que tendrás que tomar como apostador es elegir dónde realizarás sus apuestas y seguir sus Pronósticos de Fútbol . Y quizás sea la más importante. Elegir una buena casa de apuestas puede ser la diferencia entre empezar una buena experiencia en las apuestas deportivas o una mala experiencia. Las apuestas deportivas solo pueden darse en una casa de apuestas online. Son las plataformas más confiables para que los apostadores puedan tener la tranquilidad de ingresar su dinero y, lo más importante, sacar la ganancia lograda.

Así, entre las varias casas de apuestas del mercado el apostador necesita elegir la que más encaja en sus necesidades. Aquí dejamos algunas directrices importantes para que los novatos puedan hacer su elección.

Confianza: Elige empresas grandes y consolidadas en el mercado. Busca leer análisis críticas sobre las principales casas de apuestas que señalan sus calidades y defectos. Páginas de referencia de contenido como ApuestasGanadas ofrecen una sección exclusiva que analiza todos los detalles sobre las casas se certifican si las mismas son confiables o no.

Valor del Bonos: Bonos, para lo que no conocen, es un dinero gratis que las casas de apuestas ofrecen para los que se registran y realizan su ingreso para apostar en la casa. Algunos aspectos importantes deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar un bonos en una casa de apuestas:

Valor del bono: Mientras más dinero mejor, ¿no? En el caso del bono esta norma es verdadera. Piensa que es normal ganar y perder apuestas, por lo que mientras más grande sea nuestra banca mejor. Y aumentar nuestra banca con dinero de otros es mejor aún. Así, ten siempre en cuenta el valor absoluto del bono que recibirás, mientras más mejor.

Tipo de bonos de apuestas: Hay varios tipos de bonos. La mayoría de los bonos de bienvenidas es de tipo de porcentaje sobre el valor del ingreso. O sea, recibes a un porcentaje (en media 100%) sobre el valor que ingresaste. Ingresas 100, recibes 100 más, por ejemplo. Pero hay bonos sin ingreso en los que recibes un valor gratis totalmente gratuito para probar la casa de apuestas. Apuestas sin riesgo, Freebets, hay todo un universo de bonos a aprovechar en las mejores casas de apuestas.

Métodos de ingreso y retirada: Como cualquier e-commerce, las casas de apuestas tienen métodos de ingreso para que pongas dinero en la casa y también métodos de retirada para que retires tus ganancias de las casas de apuestas. Los principales son boleto bancario y transferencia bancaria que permite ingresar y sacar directamente en su cuenta. Pero es posible utilizar tarjetas de crédito, tarjetas electrónicas e incluso bitcoin.

Haciendo tus primeras apuestas

Antes de empezar a realizar tus apuestas es fundamental que el novato conozca las principales terminologías presentes en el universo de las apuestas deportivas. Por cierto, aconsejamos el glosario de páginas como ApuestaGanadas para que puedas estar más familiarizado con los conceptos más utilizados.

Pero adelantamos algunos puntos que serán necesarios conocer para realizar sus primeras apuestas:

Odds o Cuotas: Cada línea de apuestas tiene probabilidades que indican el retorno financiero de tu apuesta. Por ejemplo, si apuestas 10 euros en odds/cuotas de 2,00 doblarás tu inversión si tu apuesta es ganada. Por norma, las casas de apuestas ya informan el retorno que tendrás en la línea apostada pero sin lo quieres ver de forma manual basta con multiplicar el valor apostado por la cuota de la línea de apuestas elegidas.

Mercados de ganador: Este es medio obvio, pero en un partido de fútbol el principal mercado es en el que puedes elegir entre uno de los equipos ganadores o el empate.

Mercados de Hándicap: Como el mismo nombre indica el hándicap es una ventaja o desventaja atribuida a determinado equipo en tu apuesta. Hay hándicaps negativos, cuando el equipo elegido necesitará ganar por una margen más alta de goles para cumplir el hándicap. Y también hándicaps positivos cuando determinados equipos ya empieza el partido con ventaja y necesitan sostener las mismas para que el

apostador que eligió esta línea gane su apuesta. Haya distintos tipos de hándicap (asiático y europeo por ejemplo) y cada uno posee normas distintas.

Overs y Unders – Este tipo de apuestas se refiere a goles, o mejor, la cantidad de goles. Las casas establecen líneas de goles y ofrecen la posibilidad de apostar por encima de estas líneas o por debajo. En el primer caso, guando hay más goles en el partido y en el otro menos goles. La línea más ofrecida es la de 2,5 goles. O sea, cuando apuestas en más de 2,5 goles, para ganar la apuesta es necesario que tengamos

3 goles en el partido. Cuando se apuesta en menos de 2,5 goles, ganamos la apuesta si hay dos goles o menos. Pero hay líneas por encima o por debajo, como el 1,5, 2,5 y mucho más. Otra apuesta muy popular es el ambos marcarán, cuando hay la posibilidad de apostar por que los dos equipos en juego marquen gol.

Otro mercados: Las casas ofrecen centenares de líneas de apuestas por partido, por lo que la oferta es enorme. El apostador encontrará apuestas en córners, saques de banda, tarjetas – amarillas y rojas – posesión, o sea, alternativas no faltan.

Especialización

A lo largo del tiempo es fundamental que el apostador se acabe especializando en algunas ligas o mercados y hacer sus pronósticos deportivos. Esto porque la información es clave en las apuestas deportivas. No es posible acompañarlo todo para realizar apuestas. Y para hacer buenas apuestas es necesario ser apostado. Así, busca especializarte en ligas para lograr tener mejor información y, así, lograr

adelantarte a las casas de apuestas y tener lucro.