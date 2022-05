GUERRA ENTRE GALLINAZOS DE PERÚ LIBRE

Hay razones suficientes para censurar a «muchachito tonto» por sus actos, por no cumplir su función, por tener a su familia contratando con el Estado, por generar el odio entre peruanos, por su constante provocación al Congreso y amenazar a la prensa. Lo que sucede, es que los ganapanes nunca lo van hacer por cuidar sus intereses.

La política no es para los ingenuos, «Guerra avisada no mata gente y si mata, mata a cojudos», es una frase que deberíamos tomar en serio. Vladimir Cerrón, nunca esconde nada. Ya lo dijo, su partido va por todo el poder, el poder es el partido y el partido es Cerrón, y el «títere» de Palacio es el puente para ese fin.

