La 71.La ceremonia de premios Emmy coronó en la madrugada si el lunes la Guerra de los Tronos como la mejor serie Dramática del año, cerrando en 59 el total de estatuillas recaudadas por la serie en ocho temporadas. Peter Dinklage (Tyrion Lannister) fue el único actor que ganó en la categoría de representación para la que estaba Nominado, Mejor Actor secundario en una serie Dramática.

Pero los mayores sobresalientes de la noche son otros: Fleabag recibió, entre otros, el Emmy de Mejor Comedia y Chernobyl ganó el premio a la mejor miniserie además de otras distinciones.

Billy Porter se convirtió en el primer negro gay que ganó el premio al mejor actor en una serie dramática.

Primas principales:

La mejor serie dramática: la Guerra de los Tronos

Mejor actor en una serie dramática Billy Porter en Pose

Mejor Actriz en una serie dramática Jodie Comer En Killing Eve

Mejor actor secundario en una serie dramática Peter Dinklage en la Guerra de los Tronos

Mejor Actriz Secundaria en una serie dramática Julia Garner en Ozark

Mejor comedia: Fleabag

Mejor actor en una serie de comedia Bill Hader en Barry

Mejor Actriz en una serie de comedia Phoebe Waller-Bridge en Fleabag

Mejor actor secundario en una serie de comedia Tony Shalhoub en el Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia Alex Borstein en el Marvelous Mrs. Maisel

Mejor Miniserie: Chernobyl

Mejor telefilme: Black Mirror: Bandersnatch

Mejor actor en un telefilme o minissérie: Jharrel Jerome en When They See Us

Mejor Actriz en un telefilme o minissérie Michelle Williams en Fosse / Verdon

La mejor serie de variedades-talk show-última semana con John Oliver