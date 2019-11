Un miembro de la tribu Guajajara fue asesinado y otro sufrió heridas graves el viernes por la noche durante una emboscada que fue hecha por madereros armados en el Amazonas brasileño.

Líder indígena Paulo Paulino Guajajara, uno de los llamados Guardianes de la selva, un grupo de indígenas dedicado a proteger la selva amazónica de la destrucción medioambiental, fue asesinado por un grupo de invasores de las tierras indígenas Arariboia, en el estado de Maranhão. Otro líder de la tribu Guajajara, Laércio Souza Silva, resultó herido y un leñador ha desaparecido.

Según la versión de la Tribu, “el enfrentamiento partió de una emboscada” en el Condado de Buen Jesús de las junglas.

A Folha de São Paulo el indigenista Carlos Travassos, un conocido de Laércio (alias Tainaky), cuenta lo que oyó del guardián del bosque: “cuando llegaron a la región conocida como Cascudo fueron sorprendidos por no indígenas armados. Trataron de relevar a los indígenas y resultó que hubo un tiroteo.”

“Los guardianes Paulino y el comercio habían abandonado el pueblo para buscar agua cuando fueron rodeados por al menos cinco hombres armados” que habían disparado contra los indígenas, se lee en un mensaje de la Secretaría difundido en la red social Twitter.

Miembros del programa de protección de defensores de los derechos humanos y equipos de seguridad armados han sido enviados a la región para investigar lo ocurrido.

Según la organización no gubernamental Survival International, “al menos tres guardianes han sido asesinados y muchos de sus parientes también han sido asesinados por madereros y grilleros (usurpadores que falsifican documentos para tomar posesión de tierras) que invaden su territorio, la Tierra Indígena Arariboia, que ahora es la última zona de bosque que queda en la región”.

Survival International escuchó al comercio (Tainaky) quejarse de la política de tierra quemada autorizada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Prophetic video from Tainaky, who's just been shot & wounded by loggers, and his friend Kwahu killed.

This was recorded for @Survival's #TribalVoice project recently. https://t.co/7ymFuUfiuS

"They want to kill us all"….#StopBrazilsGenocide pic.twitter.com/QYskhswkgb

— Survival International (@Survival) November 2, 2019