GTA San Andreas Remake estará en Unreal Engine; [Detalles]

Según Kotaku, GTA San Andreas Remake se lanzará en 2021.

Kotaku ha sacudido el mundo de los juegos al afirmar que la franquicia clásica que incluye GTA San Andreas, Vice City y GTA 3 recibirá un remake hecho por Rockstar Dundee utilizando el motor de juegos épicos, Unreal Engine.

Del mismo modo, Take-Two Interactive ya había dejado a los fans especulando sobre posibles remasterizaciones o remakes en la serie GTA, similar a lo que se hizo con Mafia de 2K. Incluso recientemente, una conferencia de Take Two confirmó 3 remasterizaciones, pero no especificó qué títulos son.

¿Cuándo y qué consolas estará disponible el GTA San Andreas Remake?

Según Kotaku, GTA San Andreas Remake vendrá a lo largo de un paquete con Vice City y GTA 3!

Según Kotaku, GTA San Andreas Remake se lanzará entre octubre y noviembre de este año, en conjunto con los otros dos juegos clásicos de la franquicia GTA, estará disponible para PlayStation 4, PS5, Xbox One y Xbox Series S y X. Por otro lado, también se está desarrollando una versión para PC con Windows y móvil que se lanzará en 2022.

Los mejores mods de GTA San Andreas

GTA San Andreas, uno de los mayores clásicos de los juegos de Rockstar, llegó con todo en PlayStation 2 en 2004 y al año siguiente para PC y Xbox. Con un mundo abierto lleno de posibilidades, los jugadores no tardaron mucho en comenzar la fiesta creando numerosos mods para el juego. Desde cambios sutiles, como agregar nuevas apariencias a los autos, hasta cambios más grandes como convertir a CJ en Superman, hay un poco.

la PS2 fue sin duda una de las consolas más populares, muy impulsada por la piratería, que dio acceso a una variedad de juegos.

Luego, en las computadoras, el juego comenzó a ser aún más serio, y los modders crearon cambios aún más increíbles. Todo esto ayudó aún más en el éxito rotundo del juego.

Antes de hacerse popular en PC, GTA fue experimentado por muchos jugadores en sus diversas versiones de la consola de Sony. Para recordar los mods más divertidos, extraños y curiosos del juego, hemos separado a los seis primeros.

6º GTA Superman

Incluso sin kryptonita, Clark Kent pierde todo su potencial en San Andreas, pero aún así genera buena diversión. Con la modificación, es posible convertir a CJ en el último hijo de Krypton y volar por la ciudad usando poderes y siendo imbatible contra las pandillas y la policía.

5º SONIC GTA

El puercoespín llegó a San Andreas en la forma posible más profunda de la red. El icónico personaje de SEGA actúa como una piel y también le da al jugador poderes especiales. Es posible jugar con la versión normal, en la que Sonic está con el abrigo azul, y también en el modo Super, en el que su pelo se sienta dorado y más puntiagudo.

Desafortunadamente, no es capaz de girar una pelota y salir destruyendo todo, pero esto se compensa con el poder de volar y también una destrucción instantánea de los coches y todo lo que rodea.

4º GTA Dragon Ball Z

Como un volcán que entra en erupción, Goku y Vegeta aterrizan en el universo rockstar para un caos profundo. En la versión de PS2, el mod es muy similar al de Superman y Sonic, pero en la versión para PC permite transformar a los protagonistas hasta el nivel de Super Saiyajin God.

Por supuesto, Kamehameha y Genki Dama también aparecen en el juego. Los poderes funcionan como lanzacohetes, pero se basan en efectos visuales mucho más divertidos que simulan hasta bien lo que sucede en el anime.

3ro GTA Alerta de Riesgo Biológico

Leon Kennedy y Claire Redfield tuvieron que contener otro brote zombi, pero esta vez en el territorio de San Andreas. El mod puso a los protagonistas de Resident Evil en el juego y convirtió a varios peatones en zombis. Este cambio era demasiado pesado para los videojuegos, por lo que era más popular en PC.

El mod contó con un nuevo modo historia con tema de juego capcom, varias combinaciones de armas y enormes oleadas de infectados.

2do GTA Misterix Mod

Este mod fue responsable de muchas troleadas en YouTube. La modificación de la versión para PC añade fantasmas, alienígenas, monstruos y otras criaturas a varias áreas del juego, así como armas, vehículos y otros elementos relacionados.

1º GTA IV

El mod es prácticamente una colección de todos los GTA ya lanzados en el momento de PS2. Al combinar los comandos “flecha arriba + R2”, abrí un menú que le permitió cambiar todo.

Como el juego es una avalancha de modificaciones, era muy común que el hardware de la consola no durara mucho tiempo y se bloqueara en los primeros pasos. El acceso por emulador de PC, el juego es más probable que dure más tiempo.