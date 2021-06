Las criptomonedas están cada vez más presentes en nuestro día a día. Y a medida que su valoración aumentó, rápidamente se convirtieron en parte de varias plataformas.

Sin embargo, según información reciente, Grand Theft Auto 6 (GTA 6) podrá reemplazar dinero con bitcoins en la recompensa de algunas misiones.

Tom Henderson es un experto de confianza que ha revelado anteriormente detalles sobre juegos como Call Of Duty y Battlefield. Más recientemente, el usuario compartió detalles curiosos sobre el juego aún no anunciado Grand Theft Auto 6.

Según Henderson, el próximo GTA 6 traerá la criptomoneda Bitcoin como moneda de juego. Es decir, los jugadores recibirán esta moneda digital como recompensa por algunas misiones y tareas individuales.

El informante compartió los detalles en su cuenta de la red social Twitter, donde revela que ha escuchado que algunas misiones en gta 6 recompensarán al jugador con bitcoins en lugar de dinero. Además, el juego tendrá un mercado de valores que contará con un corredor para las diferentes criptomonedas. Henderson agrega además que el caso o el juego incorporan esta característica correctamente, será ideal para el cifrado.

I heard recently that in GTA 6, some missions will reward you in bitcoin instead of cash for completing some missions.

The stock market feature will return, with the addition of a broker for different cryptocurrencies. If GTA 6 incorporates this right, it's huge for crypto.

