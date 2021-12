¿GRUPO EL COMERCIO NEGOCIÓ CON “DESTAPE” O NOTICIA “BOMBA”?

By

¿»CUARTO PODER» SE TIRÓ ABAJO LA VACANCIA?

¿INFLUYÓ EL FAKE NEW DE CUARTO PODER PARA DESINFLAR LA VACANCIA DE «PEDRO NAVAJA»?

¿LAS NOTICIAS FALSAS SE DIFUNDEN PARA CREAR EXPECTATIVAS, MAQUILLAR, O PERJUDICAR LA IMAGEN Y REPUTACION DE UNA PERSONA. QUIEN LAS GENERA SACA PROVECHO PERSONAL O COLECTIVO, NADA ES GRATIS?

El lamentable papel de “Cuarto Poder” al crear expectativas entre políticos y audiencias sobre audios y videos “bombas” sobre citas clandestinas de “Pedro Marmaja” en su Búnker de Breña, que al final no los tuvo o, si los tuvo, simplemente los guardó. ¿O acaso los negociaron para salvar la cabeza de Pedro Marmaja? ¿Así es la nuez, señor decano de los negocios “non sanctos”? ¿Qué dice a todo esto el Colegio de Periodistas del Perú?

¿Alguien se puede tragar el cuento que los conductores Sebastián Salazar y Tatiana Alemán, se lanzarían a una piscina sin agua con una “estafa periodística”? ¿Falta de ética? Ambos periodistas desataron un terremoto en la política peruana tras señalar que poseían un audio que terminaría por comprometer aún más al mandatario, quien viene siendo cuestionado por sostener reuniones extraoficiales en una casa ubicada en el distrito de Breña. ¿Qué papel cumplió Christian Sotomayor, el encargado de la entrevista y el productor Oscar Malca?

¿Por qué el directorio de América TV tomó la radical decisión de separar a todo el equipo de Cuarto Poder, incluyendo al encargado de la entrevista, Christian Sotomayor, y el productor Óscar Malca? Según Sotomayor, los reportajes emitidos por el dominical buscaron “sacar a la luz hechos relacionados con el círculo cercano del presidente” y que para ello se comunicaron con las personas que le brindan apoyo logístico y viajan con el mandatario.

¿Será que tras la ola de críticas que recibió el programa Cuarto Poder por su última edición del domingo pasado, Christian Sotomayor señaló que nunca fue presionado para no investigar al entorno presidencial y pidió no continuar con los insultos y amenazas que dice estar recibiendo en redes?

¿Acaso el periodismo de investigación se ha complejizado puesto que: Ya no es labor de los periodistas decidir qué debe o no debe saber el ciudadano, sino ayudarle a poner en orden la información que le llega. Esto no significa añadir interpretaciones o análisis a las noticias. Cuando lo real es que la primera tarea del periodista consiste en verificar qué la información es fiable, y a continuación ordenarla a fin de que los ciudadanos la capten con eficacia y los ciudadanos puedan tomar decisiones?

El derecho a la información, es un derecho universal que va de la mano con el deber de informar y que a su vez consiste en “dar a cada uno la información porque es suya”, convirtiendo al acto informativo en un “acto de justicia”. Mejor dicho, si el periodismo fuera una ingeniería y su materia la información, la principal herramienta para crear estructuras nuevas sería la verificación de la información.

Todo esto ocurre luego de que el último domingo se hizo público un audio en el programa, promocionado durante los últimos días y que generó gran expectativa entre políticos y la audiencia, fue un fiasco, que desencantó a muchos congresistas votar por la vacancia. Que consideraron lo emitido por el programa “una verdadera estafa política de la prensa a toda la población”. Al final el gran destape para la vacancia, fue una burla.

