Para el ciudadano común y corriente la ambivalencia de los empresarios peruanos en estas elecciones presidenciales del 6 de junio, entre Pedro Castillo, de Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, son como las monedas, no por su valor sino por su doble cara. Les interesa un pepino el asalto al poder de grupos sectaristas prosenderistas, maoístas, leninistas, chavistas, lagartos y morados; mientras grandes sectores del pueblo vienen colaborando –de una manera u otra– en defensa de la democracia e impedir que se instale el comunismo en nuestra patria?

Y no es un estribillo, que repiten los idiotas que son los doce apóstoles o los Perros del Hortelano -como en el gobierno de Alan García-, mil veces no. Hay un gran sector de empresarios que de manera creciente que se hacen de la vista gorda y se colocan del lado contrario a nuestra frágil democracia, creyendo que con ello salvaran sus empresas y de manera indignante, se arrodillan para prolongar la avidez por crecer, la ambición por ganar más, sin importan como. Que “Disfrazan” la idea de que si no se crece, se perece.

No les interesa el Perú, cruzan la línea posiblemente, con la anuencia de sus principales accionista, sin importar que nuestro país caiga en manos del totalitarismo, optan por hacerse los cojudos, se tapan la boca, se recluyen en las paredes de sus emporios, esperando que ese doblez también les permita salvar sus negocios, así se jodan el resto. Son “saca vuelteros”, falsos demócratas, ingratos, oportunistas que se suben a la combi comunista.

No nos debe asombrar esta conducta tan ruin del sector empresarial, como esa, que ante la actual amenaza de sendero luminoso de capturar el Estado parapetado en el “alfil” de Vladimir Cerrón, dueño e ideólogo de Perú Libre. Un profesor de primaria con licencia permanente, como Pedro Castillo, disfrazado de oveja siendo un topo del senderismo, esos mismos empresarios callan en todos los idiomas, apoyan con avisos de publicidad a la prensa corrompida, que publicitan al postulante del comunismo mientras repudia alevosamente la candidatura de Keiko Fujimori.

Nos hemos preguntado ¿Dónde están ASBANC, CONFIEP, SNI, SNMPE, ADEX, CONACO, etc. que guardan silencio en estos momentos tan dramáticos para nuestra patria? Son los mismo, que aplaudieron el cierre del Congreso, y salieron alegremente a las calles portando banderolas, pitos y flautas para desfilar por Lima rodeado de una morralla de rojetes y progres que, evidentemente, ahora ya alucinan confiscar sus empresas no interesa el tamaño…

SÍ SEÑORES, ESTO SE LLAMA “TRAICIÓN A LA PATRIA” YA NO ES CON LOS CARIOCAS DE ODEBRECH, SINO CON EL COMUNISMO.

Esta falta de identidad, coherencia, transparencia y sentido común, es una de las razones por las que el Perú está tan mal. Abandonado por quienes se suponía están más capacitados para concertarle políticas de progreso y articularle fuerzas que consoliden su democracia. La verdad, en el comunismo, como en democracia, el acobardamiento no tiene espacios. Es más, se castiga en forma ejemplar. El comunismo lo hace yendo al extremo del asesinato, en tanto la democracia lo cumple aplicando la muerte civil.

Nosotros los peruanos ya vivimos las siete plagas de Egipto y salimos de la ruina económica, de la hiperinflación, devaluación monetaria, de la guerra senderista, de la terrible pandemia, como para caer en otra crisis nacional de carácter destructivo, el izquierdismo comunista, senderista, chavista peruano, promocionado por Cuba, Venezuela y Bolivia? ¿El Foro de Sao Paulo? Con un candidato que no sabe lo que dice no lo que hace?