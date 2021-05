Criptomoneda StopElon se puso en marcha con el objetivo de hacerse con el control de Tesla y acabar con Elon Musk

Los inversores de criptomonedas que no están para nada contentos con Elon Musk. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX ha causado grandes impactos en los precios de los activos, con sus mensajes de Twitter, de un poder que, en una comunidad en internet que crees que nadie debería tener. Por lo tanto, el objetivo de StopElon” ha sido creado con el objetivo de destruir el mayor gestor del mercado, a través de la creación de una nueva y peculiar de la moneda digital.

Elon Musk, el mayor manipulador del mercado

En los primeros días de febrero, Almizcle agita el mercado de criptomonedas al confirmar públicamente su apoyo a bitcoin (BTC) a la transmisión, en la aplicación de Club. En su momento, se dijo que cree que el activo digital “,es una cosa buena”, y dijo: “yo soy un defensor”. Irónicamente, en el que él también ha reconocido que se debe de tener cuidado con lo que dice, ya que “algunas de las cosas pueden mover el mercado.

En su declaración, que llegó justo antes de que Tesla anuncie la compra de US$ 1,5 millones de dólares en bitcoin. Sin embargo, el apoyo le duró hasta el pasado fin de semana. Musk ha anunciado recientemente que la compañía de coches eléctricos, no admite el pago con criptomonedas, las noticias ha perjudicado gravemente el precio de los activos. Además, sugirió en su cuenta de Twitter que la compañía podría vender de todo la reserva de la moneda digital, causando el pánico en el mercado.

Su relación con dogecoin (MEMPHIS), moneda electrónica, basada en un meme de un perro Shiba Inu, ha puesto de manifiesto la influencia. Después de adoptar la moneda digital como su la favorita, Musk ha estado haciendo lo que quiere con los precios de los activos, a través de sus publicaciones, que pueden ocasionar las altas y caídas de los árboles gigantes, en cuestiones de minutos. Después de meses de utilizar el dogecoin para subir, la empresa espacial SpaceX anunció que se va a llevar a cabo una misión a la Luna, pagada con el DOGE en el 2022.

Moneda electrónica StopElon es inmune a las manipulaciones

El lanzamiento de una moneda electrónica que vino después de la fuerte caída de la noche del miércoles (19), por la que se sacó de US$ 750 millones de dólares del mercado, por delante de las nuevas prohibiciones sobre las transacciones y servicios que las monedas digitales en China. La llamada de la StopElon (STOPELON), la moneda digital que tiene como objetivo destruir el mayor de los manipuladores del mercado”, tal y como se revela en su página web oficial.

“Elon Musk, es conocido por manejar imprudentemente el mercado de criptomonedas en su cuenta de Twitter, cualquier persona con un mínimo de pensamiento crítico que se ve a través de las mentiras”, dice la página web. En el texto se afirma que el CEO de Tesla, ha intentado impulsar la criptomonedas por muchos años, y que “se está jugando con la amplia gama de la gente, tales como las acciones y que un narcisista, que es y será por siempre”.

Por lo tanto, la StopElon creó una nueva moneda electrónica, precisamente, la prueba de la manipulación de los mercados. Pero no sólo eso, sino que la moneda tiene la ambición de convertirse en la nueva “broma” del momento, y de llegar a ser algo así como el dogecoin al día de hoy. Sus creadores dicen que es todo lo que hay que hacer es comprar.

El Token tiene un sistema escasez y enriquecimiento

La moneda electrónica tiene una serie de mecanismos, nada más tradicionales. Ello se debe a StopElon que no tiene ambición, no se convierta en una piel de moneda de cambio, o de un activo de futuro. Hay 1 billón de dólares. de los testigos y el 40% de ellos se quedará fuera del mercado y están dedicados en exclusiva a punto de ser destruidos, para aumentar la escasez y el precio a lo largo de los años.

Además, cuenta con un sistema frente a los grandes compradores, haciendo que cada operación tenga un límite de 1 millón y medio de STOPELON. Incluso en los costos de operación contribuyen a la estructura de la riqueza, con un 4% de los cargos de regresar al grupo de los testigos, mientras que el 6% de los propietarios de la moneda electrónica.

StopElon quiere tomar el control de Tesla

Hace más de un plano, (es un poco raro y surrealista) se indica en la página web del proyecto. En las tres fases de las operaciones, la moneda electrónica meme, se encuentra en la segunda posición de la lista de objetivos. Si bien algunos de ellos son comunes una de la moneda digital, la nueva, que la lista de las centrales de conmutación, que otros llaman la atención por ser demasiado ambiciosos.

Después de la finalización de los planes, como la puesta en marcha de una plataforma de NFTs y de un sistema de lotería, la mente detrás de la StopElon que quieren cambiar sus fichas por Binance Moneda (EL) y sacar provecho de los activos en monedas tradicionales, y la compra de acciones de Tesla. Su objetivo final es el de tomar por completo el control de la empresa de Musk y acabar con las acciones.

BITCOINCRIPTOMOEDASELON MUSKFINANÇASTESLA

Una inversión de $250 en empresas como Amazon podría darte un segundo ingreso.

El gigante americano no para de crecer. Tu también puedes hacerlo.

Inversion inteligente

|

Conteúdo Patrocinado

Elon Musk diz que Tesla não vai mais aceitar bitcoin e criptomoeda despenca

Elon Musk diz que Tesla não vai mais aceitar bitcoin e criptomoeda despenca

Elon Musk sugere que Tesla vai vender bitcoin e preço despenca

Elon Musk sugere que Tesla vai vender bitcoin e preço despenca

Bitcoin atinge novo recorde após Tesla anunciar compra bilionária

Bitcoin atinge novo recorde após Tesla anunciar compra bilionária

Por que o preço do bitcoin subiu tanto, e até onde ele deve chegar?

Por que o preço do bitcoin subiu tanto, e até onde ele deve chegar?

Elon Musk anuncia que SpaceX aceitará dogecoin para lançar satélite DOGE-1

Elon Musk anuncia que SpaceX aceitará dogecoin para lançar satélite DOGE-1

Comentários da Comunidade

Participe da discussão

² Victor Hugo Pinheiro Cunha Bruno Ignácio ivanilton

4 usuários participando

Bitcoin Cash: o que é, pra que serve, cotação e como comprar

Bitcoin Cash: o que é, pra que serve, cotação e como comprar

Aprenda a diferença entre Bitcoin Cash e Bitcoin e a origem dessa criptomoeda

O que é blockchain? [indo além do bitcoin]

O que é blockchain? [indo além do bitcoin]

Conheça a história, o funcionamento e as vantagens dessa tecnologia

O que é criptomoeda?

O que é criptomoeda?

Entenda o que é criptomoeda, como elas funcionam e conheça três exemplos entre as mais populares, incluindo o Bitcoin

O que e onde dá para comprar com bitcoin

O que e onde dá para comprar com bitcoin

Veja (poucas) lojas que aceitam a criptomoeda e aprenda a criar um cartão de débito virtual baseado em bitcoin

O que é bitcoin? [como comprar e acompanhar a cotação]

O que é bitcoin? [como comprar e acompanhar a cotação]

Bitcoin é menos complicado do que parece: é possível (com um certo investimento) comprar ou minerar a criptomeda

Una inversión de $250 en empresas como Amazon podría darte un segundo ingreso.

Inversion inteligente

|

Patrocinado

Ver así a Lynda Carter a los 70 años nos dejó la boca abierta

Hollywood-Tale

|

Patrocinado

Temas em Destaque

Google

Criptomoedas

finanças

WhatsApp

Samsung

Microsoft

Bitcoin

Android

PlayStation 5

Apple

Xiaomi

Sony

Netflix

Instagram

Elon Musk

Facebook

Aviso de ética

Contato

Privacidade

Quem Somos

Vagas

© Mobilon Mídia 2005 – 2021.